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    EN VIVO

    En vivo: Sevilla enfrenta a Real Sociedad en búsqueda de una victoria que lo saque de los puestos de descenso de LaLiga

    El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo debe ganar si quiere seguir luchando por su permanencia en la división de honor del fútbol español. Sigue aquí todos los detalles del partido.

    Suazo otra vez enfrenta al fantasma del descenso. Foto: @SevillaFC.

    Actualizar el relato

    Sevilla 1-0 Real Sociedad

    Cambio en la visita

    58′. Kubo reemplaza a Marín en la Real Sociedad.

    El gol de Alexis

    Lo celebra el Sevilla

    El gol del Sevilla

    50′. Gran jugada de los andaluces. Maupay habilita a Alexis y Sánchez controla y le pega cruzado para poner el 1-0.

    Goooooooooooooooooooool de Alexis

    Lo tuvo la visita

    46′. Centro al área del Sevilla y Oyarzabal no alcanza a llegar a ese balón para meter el gol.

    Segunda etapa: Alexis a la cancha

    Sánchez reemplaza a Isaac en el Sevilla. Y Oskarsson ingresa por Gorrotxategi en la Real Sociedad.

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    Termina el primer tiempo

    Sevilla buscó el gol, pero no tiene definición y el marcador quedó en cero.

    Descuentos

    45′. Se agregaron tres minutos más al primer tiempo.

    Se lo pierde Sevilla

    43′. Ejuke se saca la marca y queda en posición de tiro. Le pega elevado.

    Remate

    42′. Maupay le pega desde fuera. Rebota en un hombre de la Real Sociedad.

    Centro

    34′. Real Sociedad busca acercarse con una pelota aérea. saca el Sevilla.

    Tarjeta Amarilla

    27′. Aramburu es amonestado en el Real Sociedad por falta. El técnico García (Sevilla) también recibió una cartulina por reclamos. Pedía roja.

    Sigue probando

    23’. Gudelij vuelve a tirar de media distancia. El portero visitante está intratable.

    Chance

    20′. Maupay prueba para el Sevilla. Nuevamente contiene Remiro.

    Disparo

    16′. Gran contra de Ejuke. Le pega. Ataja Remiro. Se salva la Real Sociedad.

    Lo tiene Suazo

    13′. Jugada de laboratorio para el chileno tras un córner. Le pega muy mal.

    Cabezazo

    11′. Salas gana por arriba para el Sevilla. Ataja Remiro.

    Centro

    7′. Sevilla tiene una chance, pero ese balón es muy pasado.

    Presiona la visita

    3′. Real Sociedad busca cortar las salidas de sevilla y juega cerca del área andaluz.

    Comienza el partido

    Sevilla y Real Sociedad ya juegan por la liga española.

    El 11 de Sevilla

    La formación de Real Sociedad

    Suazo es titular

    Debe ganar

    El Sevilla está en zona de descenso. Pero si gana abandona está delicada situación por un punto.

    Buenas tardes

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:SevillaSevilla FCSevilla vs Real SociedadLaLigaGabriel SuazoAlexis SánchezFútbolFútbol Español

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