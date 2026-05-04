En vivo: Sevilla enfrenta a Real Sociedad en búsqueda de una victoria que lo saque de los puestos de descenso de LaLiga

¡GOOOOL DE ALEXIS!



Menos de cinco minutos en cancha le bastaron al chileno para anotar y colocar el 1-0 parcial del Sevilla sobre la Real Sociedad en un duelo clave en LaLiga.



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