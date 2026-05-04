En vivo: Sevilla enfrenta a Real Sociedad en búsqueda de una victoria que lo saque de los puestos de descenso de LaLiga
El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo debe ganar si quiere seguir luchando por su permanencia en la división de honor del fútbol español. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Actualizar el relato
Sevilla 1-0 Real Sociedad
Cambio en la visita
58′. Kubo reemplaza a Marín en la Real Sociedad.
El gol de Alexis
Lo celebra el Sevilla
El gol del Sevilla
50′. Gran jugada de los andaluces. Maupay habilita a Alexis y Sánchez controla y le pega cruzado para poner el 1-0.
Goooooooooooooooooooool de Alexis
Lo tuvo la visita
46′. Centro al área del Sevilla y Oyarzabal no alcanza a llegar a ese balón para meter el gol.
Segunda etapa: Alexis a la cancha
Sánchez reemplaza a Isaac en el Sevilla. Y Oskarsson ingresa por Gorrotxategi en la Real Sociedad.
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Termina el primer tiempo
Sevilla buscó el gol, pero no tiene definición y el marcador quedó en cero.
Descuentos
45′. Se agregaron tres minutos más al primer tiempo.
Se lo pierde Sevilla
43′. Ejuke se saca la marca y queda en posición de tiro. Le pega elevado.
Remate
42′. Maupay le pega desde fuera. Rebota en un hombre de la Real Sociedad.
Centro
34′. Real Sociedad busca acercarse con una pelota aérea. saca el Sevilla.
Tarjeta Amarilla
27′. Aramburu es amonestado en el Real Sociedad por falta. El técnico García (Sevilla) también recibió una cartulina por reclamos. Pedía roja.
Sigue probando
23’. Gudelij vuelve a tirar de media distancia. El portero visitante está intratable.
Chance
20′. Maupay prueba para el Sevilla. Nuevamente contiene Remiro.
Disparo
16′. Gran contra de Ejuke. Le pega. Ataja Remiro. Se salva la Real Sociedad.
Lo tiene Suazo
13′. Jugada de laboratorio para el chileno tras un córner. Le pega muy mal.
Cabezazo
11′. Salas gana por arriba para el Sevilla. Ataja Remiro.
Centro
7′. Sevilla tiene una chance, pero ese balón es muy pasado.
Presiona la visita
3′. Real Sociedad busca cortar las salidas de sevilla y juega cerca del área andaluz.
Comienza el partido
Sevilla y Real Sociedad ya juegan por la liga española.
El 11 de Sevilla
La formación de Real Sociedad
Suazo es titular
Debe ganar
El Sevilla está en zona de descenso. Pero si gana abandona está delicada situación por un punto.
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