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    En un momento clave: revisa el gol de Alexis Sánchez para el Sevilla ante la Real Sociedad

    El Niño Maravilla abre la cuenta en un duelo fundamental por la permanencia en LaLiga.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica

    Alexis Sánchez aparece en un momento clave para el Sevilla. El delantero chileno marcó el 1-0 ante la Real Sociedad en el inicio del segundo tiempo, en un duelo fundamental en la lucha por la permanencia en LaLiga.

    El tanto llegó a los 50 minutos, en una de las primeras intervenciones del Niño Maravilla tras ingresar desde el banco en el arranque del complemento. La jugada se originó con un centro de José Ángel Carmona al área, que fue controlado de espaldas por Neal Maupay. El francés cedió rápidamente para Sánchez, quien controló y sacó un remate de derecha potente. El arquero Álex Remiro alcanzó a tocar el balón, pero no logró evitar la conquista.

    El gol desató el alivio en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido al que el conjunto andaluz llegó a la jornada en zona de descenso y con la necesidad urgente de sumar puntos para salir del fondo de la tabla.

    El formado en Cobreloa había ingresado a los 46 minutos en reemplazo de Isaac Romero y apenas cuatro minutos después marcó la diferencia.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaSevillaReal SociedadAlexis Sánchez

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