El dramático llamado de la hija de Nelson Acosta: “Necesitamos traer a mi papá a Santiago; no puede seguir en el campo”

Hace ya unos nueve años, la vida de Nelson Acosta cambió para siempre. Al exseleccionador nacional, inscrito para siempre en la historia del fútbol chileno por llevar a la Roja al Mundial de Francia, en 1998, y a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney, dos años después, se le diagnosticó el mal de Alzheimer.

Hubo escasas opciones de volver a verlo. Las comunicaciones respecto de su estado se limitaron a versiones familiares y, ante eventuales emergencias, del centro asistencial en que era atendido. La mayor parte del tiempo la ha pasado en su propiedad en San Vicente de Tagua Tagua.

El dramático llamado de la hija de Nelson Acosta: “No le faltan recursos, pero ellos están bloqueados por la burocracia”

El Pelado necesita ser trasladado a Santiago. Las posibilidades que le ofrece la región de O’Higgins para su tratamiento son limitadas. En ese complejo escenario, la familia del exentrenador de la Roja formula un dramático llamado: necesita recursos para financiar su traslado. “Querida red, quiero pedirles su ayuda, para que la humanidad le gane a la burocracia, los egoísmos y a la insensibilidad. Sé que miles de ustedes respetan a papá y fueron parte de su historia deportiva. Hoy te pido que seas parte de su historia de vida”, introduce el llamado que realiza Silvana Acosta, su hija, a través de la red social X.

El texto va acompañado de un video en el que la hija del estratega detalla la situación que la lleva a pedir ayuda. “El 5 de abril de 2025, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua decretó que mi papá necesita cuidados y protección y conminó al tribunal de San Vicente de Tagua Tagua a que agilizara los procesos para obtenerlos”, explica inicialmente.

Querida red, quiero pedirles su ayuda, para que la humanidad le gane a la burocracia, los egoísmos y a la insensibilidad. Sé que miles de uds respetan a papá y fueron parte de su historia deportiva, hoy te pido que seas parte de su historia de vida #nelsonacosta pic.twitter.com/U4A1rFPU8J — silvana acosta (@sacovian) May 3, 2026

El dictamen no ha sido suficiente. “Más de un año después, esto no ha sucedido. Incluso estamos peor. Papá toda su vida fue trabajador, organizado. Por lo tanto, no le faltan recursos, pero ellos están bloqueados por la burocracia judicial, empresarial y bancaria, en sociedades a las cuales no podemos acceder. Yo tuve que solicitar un crédito en la banca para poder ayudarlo en esta situación”, refleja.

“El curador ad ítem, esa persona independiente que el tribunal asigna para que defienda los intereses de papá, en tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que papá pueda contar con lo que necesita para estar bien”, apunta.

También detalla el problema específico. “Necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago, porque su manejo se ha hecho muy complejo. No puede seguir en su casa en el campo, porque no cuenta San Vicente con las necesidades que mi papá tiene”, insiste.

De paso, da cuenta de los recursos a los que no puede echar mano. “Oficinas que él arrienda, casas donde viven familiares. Ninguno de ellos deposita esos dineros en la cuenta personal de papá, como legalmente debería ser”, denuncia.

Finalmente, lanza la petición. “Ayúdame a que esta historia llegue lejos. Dale like, compártela, coméntala, para sensibilizar a las instituciones, empresas y personas para que papá pueda ser protegido y cuidado como la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua dijo que debía ser”, concluye.