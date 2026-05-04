SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El dramático llamado de la hija de Nelson Acosta: “Necesitamos traer a mi papá a Santiago; no puede seguir en el campo”

    Silvana Acosta expone el problema que dificulta el traslado del histórico seleccionador a Santiago, para brindarle los cuidados que necesita. Hace nueve años fue diagnosticado con el mal de Alzheimer.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Nelson Acosta, en la época en que dirigía a Deportes Iquique.

    Hace ya unos nueve años, la vida de Nelson Acosta cambió para siempre. Al exseleccionador nacional, inscrito para siempre en la historia del fútbol chileno por llevar a la Roja al Mundial de Francia, en 1998, y a la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney, dos años después, se le diagnosticó el mal de Alzheimer.

    Hubo escasas opciones de volver a verlo. Las comunicaciones respecto de su estado se limitaron a versiones familiares y, ante eventuales emergencias, del centro asistencial en que era atendido. La mayor parte del tiempo la ha pasado en su propiedad en San Vicente de Tagua Tagua.

    El dramático llamado de la hija de Nelson Acosta: “No le faltan recursos, pero ellos están bloqueados por la burocracia”

    El Pelado necesita ser trasladado a Santiago. Las posibilidades que le ofrece la región de O’Higgins para su tratamiento son limitadas. En ese complejo escenario, la familia del exentrenador de la Roja formula un dramático llamado: necesita recursos para financiar su traslado. “Querida red, quiero pedirles su ayuda, para que la humanidad le gane a la burocracia, los egoísmos y a la insensibilidad. Sé que miles de ustedes respetan a papá y fueron parte de su historia deportiva. Hoy te pido que seas parte de su historia de vida”, introduce el llamado que realiza Silvana Acosta, su hija, a través de la red social X.

    El texto va acompañado de un video en el que la hija del estratega detalla la situación que la lleva a pedir ayuda. “El 5 de abril de 2025, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua decretó que mi papá necesita cuidados y protección y conminó al tribunal de San Vicente de Tagua Tagua a que agilizara los procesos para obtenerlos”, explica inicialmente.

    El dictamen no ha sido suficiente. “Más de un año después, esto no ha sucedido. Incluso estamos peor. Papá toda su vida fue trabajador, organizado. Por lo tanto, no le faltan recursos, pero ellos están bloqueados por la burocracia judicial, empresarial y bancaria, en sociedades a las cuales no podemos acceder. Yo tuve que solicitar un crédito en la banca para poder ayudarlo en esta situación”, refleja.

    “El curador ad ítem, esa persona independiente que el tribunal asigna para que defienda los intereses de papá, en tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que papá pueda contar con lo que necesita para estar bien”, apunta.

    También detalla el problema específico. “Necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago, porque su manejo se ha hecho muy complejo. No puede seguir en su casa en el campo, porque no cuenta San Vicente con las necesidades que mi papá tiene”, insiste.

    De paso, da cuenta de los recursos a los que no puede echar mano. “Oficinas que él arrienda, casas donde viven familiares. Ninguno de ellos deposita esos dineros en la cuenta personal de papá, como legalmente debería ser”, denuncia.

    Finalmente, lanza la petición. “Ayúdame a que esta historia llegue lejos. Dale like, compártela, coméntala, para sensibilizar a las instituciones, empresas y personas para que papá pueda ser protegido y cuidado como la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua dijo que debía ser”, concluye.

    Más sobre:Nelson AcostaSilvana AcostaSelecciónLa RojaFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Imacec completa en marzo su tercera caída consecutiva y economía registra el primer trimestre negativo desde 2023

    Oposición acusa a Steinert de “rendirse” ante el crimen organizado y de “incapacidad” para cumplir sus expectativas de campaña

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    GameStop lanza oferta para adquirir eBay en más de US$ 55.000 millones

    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA

    Senador Miguel Becker (RN): “Si los ministros quieren, que se enojen a puertas cerradas, pero no por la televisión”

    Lo más leído

    1.
    La emoción de Javier Correa tras el triunfo de Colo Colo y la celebración con su hijo: “Son las cosas que me llevo”

    La emoción de Javier Correa tras el triunfo de Colo Colo y la celebración con su hijo: “Son las cosas que me llevo”

    2.
    Un Mago Valdivia 2.0: la insólita escena que protagonizó Christian Cueva en Perú

    Un Mago Valdivia 2.0: la insólita escena que protagonizó Christian Cueva en Perú

    3.
    La ilusión de Pellegrini: “Sería una sexta clasificación a Europa seguida, es muy importante para este club”

    La ilusión de Pellegrini: “Sería una sexta clasificación a Europa seguida, es muy importante para este club”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Los remedios caseros que sirven para aliviar los síntomas del resfrío o gripe, según la ciencia

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Cuál es la cantidad óptima de horas de sueño para reducir el riesgo de demencia, según una investigación

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    5 señales de alerta que se deben considerar al salir con alguien, según una psicóloga experta en relaciones

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 4 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 4 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    Se pronostican lluvias y vientos de hasta 60 km/h en la zona centro-sur del país

    Controlan incendio que afectó a viviendas y buses en Estación Central: hay 20 damnificados

    Controlan incendio que afectó a viviendas y buses en Estación Central: hay 20 damnificados

    Oposición acusa a Steinert de “rendirse” ante el crimen organizado y de “incapacidad” para cumplir sus expectativas de campaña
    Chile

    Oposición acusa a Steinert de “rendirse” ante el crimen organizado y de “incapacidad” para cumplir sus expectativas de campaña

    Senador Miguel Becker (RN): “Si los ministros quieren, que se enojen a puertas cerradas, pero no por la televisión”

    “Es lo que dice la ley”: presidente de la UDI pide dejar en manos de Alvarado coordinación de ministros

    Imacec completa en marzo su tercera caída consecutiva y economía registra el primer trimestre negativo desde 2023
    Negocios

    Imacec completa en marzo su tercera caída consecutiva y economía registra el primer trimestre negativo desde 2023

    GameStop lanza oferta para adquirir eBay en más de US$ 55.000 millones

    Petróleo anota fuerte alza en medio de tensión en el Estrecho de Ormuz y plan de EE.UU. para liberar buques

    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA
    Tendencias

    Por qué Ciudad de México se está hundiendo más de 2 centímetros al mes, según la NASA

    7 frases de alerta que usualmente utilizan los manipuladores, según especialistas

    La ciencia revela 3 nuevos tipos de TDAH: una es la forma más grave de la afección

    Raphinha respalda la presencia de Neymar en el Mundial: “Es el indicado para conseguir el sexto título”
    El Deportivo

    Raphinha respalda la presencia de Neymar en el Mundial: “Es el indicado para conseguir el sexto título”

    “Gravísimo”: el polémico historial de Mario Salvo y Matías Assadi, los árbitros que desataron la ira de Garnero y la UC

    La ilusión de Pellegrini: “Sería una sexta clasificación a Europa seguida, es muy importante para este club”

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen
    Tecnología

    Cada vez hay más robots para delivery en Los Ángeles: cómo funcionan y qué hacen

    Review del Xiaomi 17 Ultra: ¿La mejor cámara en un teléfono de 2026?

    Motorola renueva sus plegables en Chile: claves del nuevo razr 70 ultra y el debut del razr fold

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro
    Cultura y entretención

    Shakira reúne a dos millones de personas en megaconcierto gratuito en Río de Janeiro

    Francisco Ortega: “La Quintrala era una figura vampírica mucho antes de que se usara ese término en Chile”

    Ministro Francisco Undurraga: “Si queremos un país que genere cultura, no podemos seguir haciendo lo mismo”

    Irán asegura haber impedido el paso de un buque de la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Irán asegura haber impedido el paso de un buque de la Armada de Estados Unidos a través del estrecho de Ormuz

    Zelenski aborda con la UE, la OTAN y otros socios cómo “revitalizar” el proceso de negociaciones con Rusia

    Fatal caída en dique argentino termina con la vida de turista chileno en Mendoza

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión
    Paula

    Más allá del amor platónico: cuando el enamoramiento se vuelve obsesión

    Adenomiosis: otra enfermedad ginecológica invisibilizada

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?