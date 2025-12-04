Hija de Nelson Acosta aborda el estado de salud del histórico entrenador: “Nos asustamos harto; fue por los medicamentos”

Nelson Acosta (81 años) le dio un susto al fútbol chileno. El extécnico de la Roja, quien a mediados de 2017 fue diagnosticado con Alzheimer, ingresó a la urgencia de la Clínica Isamédica en Rancagua, región de O’Higgins. El motivo de su repentina hospitalización fue a raíz de una baja en la frecuencia cardíaca que le generó malestar.

En contacto con El Deportivo, Silvana Acosta, hija del histórico estratega, entrega detalles del estado de salud del técnico que llevó a la Roja al Mundial de Francia 1998.

“Tuvo que ser hospitalizado en Rancagua por un desajuste del ritmo cardiaco. Al final, después de todos los análisis, se dio con que se produjo por un desajuste en los medicamentos. Fue un susto bien grande, pero evolucionó bien. Es un cuadro que nos asustó harto, pero lo superó bien, ya está bien. Al final no fue tan grave, no fue algo que le sume a las complicaciones que ya tiene. Fue dado de alta y ya está en la parcela en San Vicente”, dice Silvana.

“Yo no estoy todo el día con él, estoy viajando frecuentemente, conectada, reportando. Mi papá tiene una hospitalización domiciliaria con expertor de alta calidad. Está súper bien cuidado y eso es muy tranquilizador porque está en las mejores manos”, revela.

Silva Acosta, de paso, agradece las muestras de cariño que recibe a diario hacia su padre. “Frecuentemente alguien me ha estado llamando. No tiene sentido estar preguntando a cada rato. Ítalo Traverso (su exayudante) también me pregunta su señora. Siempre que me encuentro con fubolistas de esa época me entregan mucho charino. Si estoy reportando ahora es porque la gente es súper cariñosa, siempre están preguntando por las redes sociales. Uno siente las buenas vibras. Es lindo todo lo que preguntan por mi padre”, cierra.

La vida de Nelson Acosta ha estado alejada de lo mediático desde 2017. Su familia decidió retirarlo a San Vicente de Tagua Tagua, donde está bajo el cuidado de sus cercanos, principalmente de sus hijos.

En su última entrevista, meses después de que se revelara su enfermedad, el exDT de la Roja confesó cómo quería vivir sus siguientes años. “Quiero una vida buena, tranquila. Ya estaba medio aburrido. Por eso vine al campo, a ser feliz. Estoy bien. No hago las cosas para dar pena”, dijo en esa oportunidad.