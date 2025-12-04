VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Hija de Nelson Acosta aborda el estado de salud del histórico entrenador: “Nos asustamos harto; fue por los medicamentos”

    Silvana Acosta da detalles de las últimas complicaciones del estratega que lo obligaron a ser trasladado de urgencia a la Clínica Isamédica en Rancagua.

     
    (null)

    Nelson Acosta (81 años) le dio un susto al fútbol chileno. El extécnico de la Roja, quien a mediados de 2017 fue diagnosticado con Alzheimer, ingresó a la urgencia de la Clínica Isamédica en Rancagua, región de O’Higgins. El motivo de su repentina hospitalización fue a raíz de una baja en la frecuencia cardíaca que le generó malestar.

    En contacto con El Deportivo, Silvana Acosta, hija del histórico estratega, entrega detalles del estado de salud del técnico que llevó a la Roja al Mundial de Francia 1998.

    “Tuvo que ser hospitalizado en Rancagua por un desajuste del ritmo cardiaco. Al final, después de todos los análisis, se dio con que se produjo por un desajuste en los medicamentos. Fue un susto bien grande, pero evolucionó bien. Es un cuadro que nos asustó harto, pero lo superó bien, ya está bien. Al final no fue tan grave, no fue algo que le sume a las complicaciones que ya tiene. Fue dado de alta y ya está en la parcela en San Vicente”, dice Silvana.

    “Yo no estoy todo el día con él, estoy viajando frecuentemente, conectada, reportando. Mi papá tiene una hospitalización domiciliaria con expertor de alta calidad. Está súper bien cuidado y eso es muy tranquilizador porque está en las mejores manos”, revela.

    Silva Acosta, de paso, agradece las muestras de cariño que recibe a diario hacia su padre. “Frecuentemente alguien me ha estado llamando. No tiene sentido estar preguntando a cada rato. Ítalo Traverso (su exayudante) también me pregunta su señora. Siempre que me encuentro con fubolistas de esa época me entregan mucho charino. Si estoy reportando ahora es porque la gente es súper cariñosa, siempre están preguntando por las redes sociales. Uno siente las buenas vibras. Es lindo todo lo que preguntan por mi padre”, cierra.

    La vida de Nelson Acosta ha estado alejada de lo mediático desde 2017. Su familia decidió retirarlo a San Vicente de Tagua Tagua, donde está bajo el cuidado de sus cercanos, principalmente de sus hijos.

    En su última entrevista, meses después de que se revelara su enfermedad, el exDT de la Roja confesó cómo quería vivir sus siguientes años. “Quiero una vida buena, tranquila. Ya estaba medio aburrido. Por eso vine al campo, a ser feliz. Estoy bien. No hago las cosas para dar pena”, dijo en esa oportunidad.

    Más sobre:FútbolNelson AcostaLa TerceraSilvana Acosta

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Copa se suma a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos en Venezuela, pero ahora por problemas de navegación

    La Asamblea General de la ONU exige el regreso de niños ucranianos trasladados a la fuerza a Rusia

    Putin dice que la reunión con el enviado de Trump fue “muy útil” pero afirma que el Donbás “será liberado”

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Estados Unidos revoca los visados a empresa de transportistas mexicanos por su supuesta contribución a la migración ilegal

    Tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores se espera lluvia

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Operativo de la PDI y Fiscalía deja un carabinero y al menos otros 30 detenidos vinculados a mafia china del barrio Meiggs

    Operativo de la PDI y Fiscalía deja un carabinero y al menos otros 30 detenidos vinculados a mafia china del barrio Meiggs

    4.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    5.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Declaran alerta roja en la Región de Valparaíso por incendio forestal y llaman a evacuar sectores cercanos
    Chile

    Declaran alerta roja en la Región de Valparaíso por incendio forestal y llaman a evacuar sectores cercanos

    Niño de 10 años termina con lesión ocular tras recibir esquirla de fuegos artificiales tras partido entre Concepción y Cobreloa

    Ranking de las mejores universidades de América Latina: PUC queda en el top 3 y la U. de Chile fuera de las 10 mejores por primera vez

    Copa se suma a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos en Venezuela, pero ahora por problemas de navegación
    Negocios

    Copa se suma a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos en Venezuela, pero ahora por problemas de navegación

    Cita de Sofofa: Boric dice que su gobierno sentó “las bases para crecer más” y Navarro pide “oposición constructiva” en nuevo ciclo

    Encuentro anual de la Sofofa: Boric afirma que “este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más”

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”
    Tendencias

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores se espera lluvia

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

    La UC quiere retener a Eduard Bello: cuánto vale la opción de compra fijada en el préstamo con Barcelona de Guayaquil
    El Deportivo

    La UC quiere retener a Eduard Bello: cuánto vale la opción de compra fijada en el préstamo con Barcelona de Guayaquil

    “Fue una ganga absoluta”: columnista de Ipswich Town destaca la millonaria inversión por el pase de Marcelino Núñez

    “El fútbol chileno está desapareciendo”: la tajante reacción de medios internacionales a la franca caída de la Roja

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    La beatlemanía del terror: la locura total del viaje de The Beatles a Filipinas bajo el régimen de Marcos
    Cultura y entretención

    La beatlemanía del terror: la locura total del viaje de The Beatles a Filipinas bajo el régimen de Marcos

    HBO Max y el impacto de la docuserie sobre Marcial Maciel: “Autoridades de los Legionarios de Cristo nos agradecieron”

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    La Asamblea General de la ONU exige el regreso de niños ucranianos trasladados a la fuerza a Rusia
    Mundo

    La Asamblea General de la ONU exige el regreso de niños ucranianos trasladados a la fuerza a Rusia

    Putin dice que la reunión con el enviado de Trump fue “muy útil” pero afirma que el Donbás “será liberado”

    Estados Unidos revoca los visados a empresa de transportistas mexicanos por su supuesta contribución a la migración ilegal

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”