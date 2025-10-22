SUSCRÍBETE
El Deportivo

Hijo de Nelson Acosta revela detalles del delicado estado de salud del histórico extécnico de la Roja

Damián Acosta, hijo del exentrenador, habló sobre el estado en el que se encuentra su padre, afectado por un avanzado Alzheimer.

Pablo Retamal V. 
Pablo Retamal V.
Hijo de Nelson Acosta revela detalles del delicado estado de salud de su padre. Alex Díaz/Photosport

Una situación complicada sigue viviendo Nelson Acosta. El exentrenador de la Roja ha estado pasando el último tiempo en su parcela en San Vicente de Tagua Tagua bajo el cuidado de sus familiares a raíz del Alzheimer que padece desde 2017.

Ahora, Damián Acosta, hijo menor del extécnico, entregó una nueva actualización sobre el estado de salud de su padre. “Mi papá está en su casa, en San Vicente de Tagua Tagua, delicadito de salud, pero sigue bien cuidado y con harto cariño”, declaró en diálogo con LUN.

“Nos gustaba mucho disfrutar del vino con mi papá, en los asados especialmente, y como queríamos hacer algo juntos, cambiamos una producción de naranjos e instalamos una viña en una tierra de cinco hectáreas”, relató sobre el negocio que comenzó con su padre hace 10 años.

En dicho lugar se hacen una serie de vinos que buscan conmemorar la carrera de Nelson Acosta, con un logo en el que se aprecian cinco estrellas y cinco pájaros. “Representan los títulos que ganó como entrenador y como futbolista profesional”, explicó Damián.

La alerta que puso Ítalo Traverso

Hace algunos meses, Ítalo Traverso, ex ayudante técnico de Acosta, dio a conocer algunos detalles sobre el estado del exentrenador.

Nelson ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda. No es lo que uno quisiera para cualquier ser humano”, comentó a mediados de mayo.

En esa línea, el profesional reclamó por la ausencia de homenajes para la figura de quien llevó a la Roja al Mundial de Francia 1998. “Yo creo que hubo un momento en que trataron de hacerle un reconocimiento, pero ya era tarde. Y si lo hacen ahora ya no sirve. Había que hacerlo en vida, cuando estaba lúcido. Como lo han hecho con Carlos Caszely ahora. Eso era, pero ya pasó la vieja”, lanzó.

Traverso, de paso, comentó que Acosta es querido por el público, pero apuntó a un sector de la prensa que fue más crítico con su labor. “Yo creo que igual hay reconocimiento de la gente. Había periodistas que no le tenían buena”, dijo.

“Nelson es un ser humano y tenía sus fallas, se le iba la moto y se agarraba con los periodistas”, añadió.

Finalmente, el tradicional escudero del ex DT destacó los logros de quien fuera su jefe por varias temporadas. “Tenía grandes logros. Fue un tipo exitoso, eso nadie lo puede negar. Pasamos a octavos de final en el Mundial de Francia 98, con dos pesos, viajando en clase turista”, comentó.

Los testimonios que dan cuenta de la situación de Acosta se han multiplicado en el último tiempo. Hace algunos años, en diálogo con El Deportivo, Diego Orellana, uno de los futbolistas a los que hizo debutar, describía lo complejo que era dar con el otrora técnico durante los últimos años.

“Es muy difícil llegar a él. De partida, no contesta el teléfono. Lo que sabemos es por la prensa. Mi cuñado lo vio en el hospital y comentó que se veía muy enfermo. Nada que ver con la imagen que uno tiene de él. A mí genera mucha tristeza. Es de las personas a las que más le tengo cariño. Es una enfermedad dura la que está viviendo”, relataba el jugador.

