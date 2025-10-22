Festeja Sampaoli: Atlético Mineiro rescata un agónico empate en Quito en la semifinal de ida de la Sudamericana

Seguramente más de un hincha de Universidad de Chile estuvo pegado a un televisor esta noche pese a que no juagaba su equipo. Este martes, Independiente del Valle, con Matías Fernández de titular, estaba logrando un importante triunfo en casa ante Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Cuando todo parecía escrito, el elenco brasileño obtuvo un valioso empate 1-1 en los descuentos del partido.

Las cosas comenzaron rápidamente a favor de la escuadra ecuatoriana. Una polémica infracción en el área sobre Patrik Mercado terminó con un penal para los locales, ante los intensos reclamos del ex DT de la Roja. Junior Sornoza, capitán y uno de los consagrados en los locales, marcó la apertura de la cuenta con un ajustado lanzamiento penal.

¡LA PUSO EN EL ÁNGULO! Sornoza marca el 1-0 de Independiente del Valle ante Mineiro.



📺 Mirá las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PdsIEp37DA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025

La anotación, lejos de despertar al elenco de Belo Horizonte, lo hizo sentir aún más incómodo en la cancha. Sobre el final del primer tiempo, las arremetidas del mencionado Mercado por las bandas pudieron aumentar la diferencia.

Al inicio de la segunda parte continuó el dominio ecuatoriano, hasta que los cambios que introdujo Sampaoli surgieron efecto y los visitantes comenzaron a generar peligro.

Precisamente dos que ingresaron desde la banca se conectaron para ejecutar la acción más importante. A los 90+2′, Dudu filtró un pase para Hulk, quien se internó en el área y ante la salida del arquero, tocó a un lado para el mismo Dudu, que había corrido hacia adelante para acompañar la jugada. El mediocampista, sin la oposición del meta Guido Villar, definió suave para el 1-1 definitivo que desató la locura brasileña en el estadio Ciudad Deportiva Independiente del Valle.

FESTEJE, SAMPA: Dudu anotó el 1-1 agónico de Atlético Mineiro vs. Independiente Del Valle en la ida de la semi de la CONMEBOL #Sudamericana.



📺 Mirá las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qMIpWYLOf0 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025

El encuentro de vuelta está pactado para la próxima semana, el martes 28 de octubre a las 21.30 horas de Chile, en el Arena MRV.