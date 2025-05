El estremecedor relato del histórico ayudante de Nelson Acosta: “Ya no habla ni hace gestos”

Nelson Acosta lleva años fuera del foco público. El exentrenador ha pasado el último tiempo en su parcela en San Vicente de Tagua Tagua, bajo los especiales cuidados de su familia, producto del alzhéimer que padece desde 2017.

Ahora, Ítalo Traverso dio a conocer que el histórico estratega no reacciona a los estímulos. “Nelson ya no habla, no hace gestos. Le hacen el aseo, lo alimentan por sonda. No es lo que uno quisiera para cualquier ser humano”, comentó el exayudante técnico del uruguayo, en entrevista con el sitio RedGol.

En esa línea, el profesional reclama por la ausencia de homenajes para la figura de quien llevó a la Roja al Mundial de Francia 1998. “Yo creo que hubo un momento en que trataron de hacerle un reconocimiento, pero ya era tarde. Y si lo hacen ahora ya no sirve. Había que hacerlo en vida, cuando estaba lúcido. Como lo han hecho con Carlos Caszely ahora. Eso era, pero ya pasó la vieja”, lanzó.

Ítalo Traverso acompañó a Acosta en muchos de sus desafíos. . Por Photosport

Traverso, de paso, comenta que Acosta es querido por el público, pero apunta a un sector de la prensa que fue más crítico con su labor. “Yo creo que igual hay reconocimiento de la gente. Había periodistas que no le tenían buena”, dijo.

“Nelson es un ser humano y tenía sus fallas, se le iba la moto y se agarraba con los periodistas”, añadió.

Finalmente, el tradicional escudero del exDT destacó los logros de quien fuera su jefe por varias temporadas. “Tenía grandes logros. Fue un tipo exitoso, eso nadie lo puede negar. Pasamos a octavos de final en el Mundial de Francia 98, con dos pesos, viajando en clase turista”, comentó.

Los testimonios que dan cuenta de la situación de Acosta se han multiplicado en el último tiempo. Hace algunos años, en diálogo con El Deportivo, Diego Orellana, uno de los futbolistas a los que hizo debutar, describía lo complejo que era dar con el otrora técnico durante los últimos años. “Es muy difícil llegar a él. De partida, no contesta el teléfono. Lo que sabemos es por la prensa. Mi cuñado lo vio en el hospital y comentó que se veía muy enfermo. Nada que ver con la imagen que uno tiene de él. A mí genera mucha tristeza. Es de las personas a las que más le tengo cariño. Es una enfermedad dura la que está viviendo”, relataba el jugador.