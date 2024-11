“Casi nos agarramos a combos”: exseleccionado nacional revela intensa discusión con Nelson Acosta

Las historias de Nicolás Peric en el fútbol chileno siguen dando vueltas. Ahora el exportero nacional sacó a la luz una dura discusión que sostuvo con Nelson Acosta en plena definición del Torneo de Clausura 2011 cuando ambos compartían el camarín en Cobreloa.

El guardameta campeón con Argentinos Juniors y Cobresal recordó el partido de revancha del campeonato en el que se enfrentaban a Universidad de Chile. Tras igualar sin goles en Calama, los naranjas se jugaban la opción de levantar el trofeo en el Estadio Nacional.

En este sentido, las ganas por decir presente en el trascendental duelo le terminó pasando la cuenta al Loco, tal como lo relató en el programa Buena Fuente de DLT Sports.

“Yo no debí haber jugado para empezar, tenía un problema lumbar. Yo en el calentamiento me dio una hue… lumbar mal. Me pinchan y me dan una pastilla. Al minuto 20 pedí el cambio y se demoró Nelson Acosta no más”, comenzó recordando Peric.

El conflicto se desató cuando Acosta no hizo caso a la solicitud del golero y lo dejó más tiempo en la cancha. Un hecho que al final terminó pesando en la final, pues en los minutos siguientes Gustavo Canales (24′), Eduardo Vargas (28′) y Matías Rodríguez (35′) anotaron, desarmando totalmente la planificación que Don Nelson tenía preparada. Al final, el técnico decidió sustituir al Loco en los 43′ con el ingreso de Luciano Palos.

Tras el final de la primera parte, el camarín fue un caos. “Después de eso me peleé con el Pelao Acosta en el entretiempo, porque me dijo cosas que nunca debió haber dicho. Casi nos agarramos a combos”, lanzó Peric.

En contra de Marcelo Bielsa

Después de los problemas que tuvo Marcelo Bielsa desde su llegada a la selección de Uruguay, los que se incrementaron después de las acusaciones de Luis Suárez, algunos exseleccionados nacionales se cuadraron con el rosarino.

Claro que este no fue el caso de Nicolás Peric. “Sampaoli sabía diferencia los momentos de los partidos, Bielsa no. Él decía que había una gran posibilidad de ganar los partidos con su trabajo. Pero, saben que, cuando hay un equipo mejor adelante, siempre lo pierde, porque no cambiaba”, declaró hace algunos años.

“A mí no me dejó nada. Bielsa no me dejó nada. Es más, en las primeras citaciones yo les decía a los chiquillos ‘no les parece que nos trata como huevones’. Era pichón y pollo, no se sabía los apellidos. Lucho Bonini hacía los calentamientos y entraba cuando estaba todo listo y después se iba. Si no salía el ejercicio quedaba la cagada. No te acuerdas que el Loro Morón terminó loco, lo dejó con psiquiatra. Lo dejó loco. Pregúntenle al pobre Loro. Después aprendió muchísimo, pero terminó superado”, agregó.

Y en un hecho más reciente, el exarquero explicó el origen del desencuentro con Bielsa. “A mí me gustaba, muy buen entrenador. Su forma de ser no me gustaba. Yo lo tengo clavado por algo, mal. Un día se le perdió plata de la oficina y dijo que fueron las tías (del aseo). Yo las vi llorar, si eran las tías de las cocinas y las camas po’. Las vi llorar, yo las conozco de los 15, 16 años. Y de viejo las vine a ver llorar…”, contó.

“Dudo que se le hayan aparecido los 700 dólares, pero culpar a las tías, que veían los relojes de 150 mil dólares con las billeteras de todos los huevones ahí abiertas, que le ordenaban toda la ropa”, continuó en su relato.

Finalmente, vino el quiebre. “A mí me echó por tirar una estaca. Fuimos a una gira en Austria y no estaban los holandeses, los monos inflables todavía. De hecho los vimos ahí (...) entonces salgo a cortar un centro y esta estaca era forrada con esponja, pero arriba en la base no, y yo tenía tan buen rechazo, salgo, descuelgo el centro, bajo el brazo y me entierro la estaca en el brazo”, explicó.

“Suelto la pelota, pesco la estaca y la tiré a la chucha dentro del área. Próxima citación pa’ fuera Peric, la dejó anotadita. No me dijo nada, ¿qué me iba a decir? si con lo caliente que estaba, me llegaba a decir algo le tiraba la estaca a él”, cerró.