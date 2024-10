Luis Suárez revela el gran motivo por el que salió a darle con todo a Marcelo Bielsa

No se guardó nada. Luis Suárez le dio con todo a Marcelo Bielsa en la previa de una nueva fecha doble de las Eliminatorias y explicó los motivos de su accionar.

En entrevista con DirecTV, el ídolo uruguayo entregó detalles inéditos de la concentración celeste y aseguró que el técnico argentino se enojó con sus ahora ex compañeros de selección por hacerle un pasillo de campeones en su última concentración con la selección rioplatense.

“Cuando lo vi ahí, me emocioné un poco, fue algo de los compañeros que me querían hacer un regalo, en ese momento me querían hacer un regalo y que el entrenador se había molestado porque le estaban trastocando la planificación, que él tenía una charla 12:45 con otro jugador y como estaba trastocando eso por hacer un pasillo”, reveló el ariete del Inter Miami.

Luego agregó que “cuando me entero de eso, imagínate, el pensamiento mío en ese momento que yo me entero de eso, del gran detalle que hicieron mis compañeros que afrontaron ahí esa situación de decir ‘no, queremos hacer la despedida a Luis’, de decir, ‘menos mal Luis, menos mal, lo hiciste en el momento justo porque por algo pasan las cosas y por algo tomo la decisión’”.

Y para que nadie pudiera decir que esta confesión era una especie de revancha porque Bielsa no lo llamaba en un principio o que desea perjudicar el camino de su selección al Mundial 2026, Suárez asevera que todo lo dicho por él “es verdad” y su deseo es que mejoren las cosas en la interna de su oncena patria.

“Si yo no lo digo, que lo viví en carne propia, porque nadie me puede discutir que todo lo que estoy contando lo viví en carne propia... Yo me quería expresar pero también la conferencia la semana pasada me chocó un poco”, detalló. En dicha rueda de prensa, el rosarino alabó al Pistolero y dijo -entre otras cosas- que “su nombre quedará impreso en la historia del fútbol”.

“Me chocó porque realmente yo nunca sentí esas palabras o esas cosas que se decían personalmente, y por qué decirlo así para afuera y no internamente. Es como que llega un momento que el jugador le duele, se cansa”, prosiguió el goleador.

Y luego reiteró que “no quieres generar un mal ambiente pero no lo vas a generar porque los jugadores ya saben todo lo que pienso, saben todo lo que piensan ellos, saben todos los que están viviendo”.

Uruguay se encuentra tercero en la tabla de las Clasificatorias, con 15 unidades, tres menos que el líder Argentina, y sus próximos partidos serán con Perú el próximo 11 de octubre y cuatro días después recibirá a Ecuador