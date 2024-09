“Un crack”: el sentido reconocimiento de Marcelo Bielsa a Luis Suárez

Este viernes la selección de Uruguay enfrentó un partido con emociones que fueron más allá de lo deportivo. Hace algunos días Luis Suárez había avisado que el enfrentamiento contra Paraguay, que acabó igualado sin goles, sería el último que disputaría junto a la Celeste.

Y aunque el Pistolero no pudo tener un cierre glorioso marcando en su despedida, dio muestras de entregarlo todo ante los hinchas.

Una vez finalizado el encuentro, Marcelo Bielsa le dedicó algunas sentidas palabras al goleador. “La de Suárez es una decisión personal totalmente entendible. Yo no puedo hacer ninguna valoración, pero sí un gran reconocimiento para un crack, un jugador que va a quedar marcado en la historia del fútbol y mucho más en el fútbol uruguayo, que es al país al que pertenece Luis”, indicó el argentino.

“No creo que su despedida haya influido negativamente en lo que sucedió con el equipo”, complementó el técnico.

Esto se da justo después de que el periodista Sergio Gorzy acusara a Bielsa de ser el detonante del retiro del delantero. “No se retira porque él llegó a la conclusión de que no puede más. No se retira porque no tiene más fuerzas para jugar en la selección, porque considera que hay otros que son mejores. Él se retira por lo que ya ha pasado con varios, porque a Bielsa no lo aguantan más”, expresó de forma categórica. “Yo tengo información, no es opinión”, añadió.

Una relación con inicio complicado

Tras la llegada de Marcelo Bielsa, quien se convirtió en el segundo técnico extranjero en dirigir a la Celeste, el Loco comenzó a tomar una serie de decisiones que terminaron por provocar la renuncia de algunos miembros históricos de la selección uruguaya, llevándose algunas críticas de la prensa local.

Claro que los cuestionamientos crecieron cuando, en su primera nómina, dejó fuera a Edinson Cavani y Suárez, quienes venían siendo las principales cartas de ataque del conjunto charrúa.

“Son muchos los criterios para tomar decisiones. Los mejores eso es lo primero. El estado de forma de cada uno de los jugadores. A partir de seleccionar a los que yo considero que son los mejores y que están en un rendimiento positivo, construir un sistema colectivo para armonizar los aportes de cada jugador con la idea del equipo. Pero todo eso se hace sin entrenar, y si bien es una realidad. Es un elemento a tener en cuenta”, explicaba Bielsa.

A pesar de estas palabras, la presión local siguió incrementándose hasta que el rosarino acabó cediendo a la presión y después de cuatro partidos oficiales al mando, decidió volver a integrar a Suárez a la selección para la fecha FIFA de noviembre de 2023, para enfrentar a Argentina como visitante y en casa a Bolivia.

El llamado en ese entonces fue recibido de buena manera por sus compañeros. De hecho, Federico Valverde resaltó la presencia del ariete en el equipo. “Desde que llegué, (Suárez) siempre me ha dado los valores, los códigos y las armas para triunfar en el mundo del fútbol, no solo en la selección. Siempre voy a estar contento de que pueda volver a estar con nosotros y seguir compartiendo vestuario. Es una estrella para nosotros y un ídolo de Uruguay. Es de mucha importancia para nosotros”, indicó en la ocasión.