Marcelo Bielsa cede a las presiones y llama a Luis Suárez en la última nómina de Uruguay

Marcelo Bielsa cedió ante el rendimiento y a las presiones. Después de cuatro partidos oficiales al mando de la selección de Uruguay, el técnico argentino decidió el regreso del histórico Luis Suárez a la Celeste.

Los medios oficiales de la federación charrúa dieron a conocer la nómina de los 24 jugadores que disputarán los próximos dos partidos eliminatorios: visita a Argentina el próximo jueves y duelo en Montevideo contra a Bolivia, el martes 21 de noviembre.

La gran novedad fue la inclusión del goleador absoluto del equipo nacional con 68 goles. Tras la omisión del rosarino en los primeros duelos clasificatorios, el medio uruguayo pidió con insistencia la presencia del Pistolero, quien ha anotado 23 goles en 49 duelos en su primera temporada con el equipo gaúcho.

Jugador “reservado”

Lo cierto es que la semana pasada los medios locales ya habían adelantado sobre la petición de la federación de fútbol para reservar la presencia de Suárez.

Un tema que se tomó gran parte de la conferencia de prensa de Bielsa del sábado, en la previa de la doble fecha eliminatoria.

“Tenemos necesidades distintas sobre la difusión de las decisiones. Siento no tener que decir nada nuevo, para mí la condición de que un jugador sea reservado es un recurso reglamentario que plantea la organización. Desde mi punto de vista no debe ser difundido y ya argumenté por qué”, dijo el rosarino en su estilo.

Asimismo, agregó que “si uno va a reservar a un número determinado futbolista y en la convocatoria final deja afuera a un número de jugadores, es natural que se sientan decepcionados y expuestos por esa primera elección que los deja fuera del grupo final”.

En el mismo sentido, abundó que “hay que tener mucho cuidado con su autoestima. Una forma de cuidar esa autoestima es recurrir al futbolista cuando es necesario y no excluirlo de una potencial nominación. Cuando los hechos no confirmados son discutidos hay una polémica innecesaria e inútil que ocupa mucho espacio basado en episodios no concretos”.

Ante la insistencia sobre la presencia de Suárez, el técnico argentino comentó visiblemente molesto que “cuando doy tantas vueltas para contestar la misma pregunta no me siento cómodo con respecto de ustedes porque uno parece un charlatán, pero bueno, tengo que responder”.

Sin embargo, el renovado plantel de la Celeste aplaudió el regreso del atacante. Así quedó claro en las palabras de capitán Federico Valverde, quien resaltó la importancia de la presencia del artillero de Gremio.

“Desde que llegué, (Suárez) siempre me ha dado los valores, los códigos y las armas para triunfar en el mundo del fútbol, no solo en la selección. Siempre voy a estar contento de que pueda volver a estar con nosotros y seguir compartiendo vestuario. Es una estrella para nosotros y un ídolo de Uruguay. Es de mucha importancia para nosotros”, afirmó el volante de Real Madrid.

La nómina de Uruguay