El dardo de Jorge Fossati, ex DT de la Celeste: “Nadie, incluyendo a Marcelo Bielsa, es más importante que Uruguay”

La presencia de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay de ninguna manera ha pasado desapercibida. El personal estilo del rosarino ha chocado con las estructuras de ese futbolizado país. La demora en la lista de convocados o el simple hecho de prescindir de Luis Suárez y Edinson Cavani, ha generado críticas. Así se desprende de las palabras de Jorge Fossati, extécnico de la Celeste. Desde Perú, donde dirige a Universitario, el Flaco comenta a El Deportivo la exclusión de los goleadores que “están plenamente vigentes en equipos importantes”. Asegura que no entiende la razón de las decisiones del rosarino y comenta que no vio nada sobre el proceso del Loco que “me diga que el tiempo se está usando para algo”.

¿Cómo ve a Uruguay para el duelo del viernes ante Chile?

Y a qué equipo de Uruguay tengo que ver, a cuál tengo que analizar… Vos lo sabés, porque yo no lo conozco. No creo que el equipo que jugó contra Nicaragua y Cuba sea el representativo de Uruguay. No sé por qué el técnico se tarda tanto, cuando es un proceso nuevo.

¿Se puede demorar tanto en dar la convocatoria? El DT recién la entregó el lunes....

La verdad es que son licencias que a veces se pueden tomar determinadas personas. En Uruguay reaccionamos depende de quién lo haga. Me preocupa, esto no es entendible. Pero bueno, señores, aténganse al estilo del nuevo entrenador, yo qué sé. Las autoridades sabrán qué es lo que está pasando, porque es la única selección que no tiene una lista oficial de convocados.

¿Cómo analiza hasta ahora el cometió de Bielsa?

Bueno, eso me preocupa, cómo se ha usado el tiempo hasta ahora. Desde que está nombrado Marcelo Bielsa hasta ahora yo no vi nada que me diga que están usando el tiempo para algo. Incluidos esos dos amistosos. Más allá de los rivales, trayendo jugadores que de esos cuarenta que llevó, cuántos podrán estar en la convocatoria de las eliminatorias. No creo que sean más de diez. Entonces qué aprovechamos de eso.

¿Le extrañó la demora en la entrega de la nómina?

Tampoco me quiero poner como el crítico, menos ahora de lejos, porque no estoy en el día a día en mi país. Por ahí desconozco razones y cosas. Además, estoy enfocado en mi trabajo. Habrá razones que yo desconozco, pero me parece muy raro de todo esto que está pasando.

Dijo que la lista no la había dado antes porque “genera un efecto negativo en el jugador”…

Sigo sin entender, pero si tú me preguntas sobre el partido de Uruguay contra Chile, pero qué voy a decirte… No tengo ni idea de con qué equipo juega Uruguay. Por ahí lo usa con un equipo de novatos, yo qué sé… No tengo idea de lo que pueda pasar.

¿Y cómo ve a la selección chilena?

Chile tiene un plantel citado y dentro de esa nómina veo muchos jugadores con trayectoria de selección. Otros con muy buenos presentes. Al inicio de las eliminatorias, Chile siempre aparece como uno de los equipos fuertes de Sudamérica. Ahora, después hay que ver cómo se desarrolla en las Eliminatorias.

¿Qué le parece que Eduardo Berizzo no haya convocado a Claudio Bravo en Chile?

No sé, es un arquero que está vigente. Yo no me puedo poner en el lugar del entrenador. El Toto sabrá por qué. Bueno por ahí lo habló con Bravo, uno no sabe bien esas cosas. Y verá qué en este momento no es tan condiciones. No lo sé.

¿Usted cree que Marcelo Bielsa puede darse estas licencias?

Bueno, yo quién soy, yo no soy autoridad de nada. Esa respuesta la tienen que dar los que dirigen el fútbol uruguayo. Ellos saben por qué se toma esas licencias. Ellos conocen las razones, yo no las sé. Aparte, si las conociera, yo no soy quien para decir lo que puede o no puede hacer. Pero me extraña, eso es lo que te he dicho desde un principio. Estoy sorprendido con lo que está pasando. Pero no tengo elementos para saber qué ocurre y eso lo sabrán solo los que conocen la interna de la selección uruguaya. Esos son los que tienen la responsabilidad de llevar adelante el proyecto. A mí, me preocupa como uruguayo, porque quiero lo mejor para mi selección.

¿Qué le parece que prescindiera de Edinson Cavani y Luis Suárez?

Puedo no entenderlo, pero en definitiva es hablar de nombres propios y no creo que colaboremos mucho. De todas maneras, el tema es complicado desde mi posición dar mucha opinión. Prefiero medirme. Pero, por supuesto, yo como futbolero uruguayo, no como entrenador ni como extécnico de la selección de Uruguay; celebro ver que tanto Luis Suárez como Edinson Cavani están vigentes en clubes importantes de América. Supongo yo que esa no citación no será de forma terminante.

Según lo que dijo Marcelo Bielsa, el propio Suárez se había autoexcluido por los viajes y sus problemas con la rodilla…

Yo te entiendo, pero tú también entiéndeme. Yo no soy opinólogo y tampoco me gustaría analizar lo que dijo Bielsa. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo, lo único que quiero, es que las cosas salgan bien. Me preocupan tantas idas y vueltas. Yo estaba atento a los medios uruguayos… Dijeron el jueves, después los informativistas dijeron que el viernes y aún no pasa nada. Pero, aparentemente, es público, porque los jugadores sí saben. Tal vez Bielsa habrá agarrado por el camino de comunicarle a los jugadores y cuando ellos estén en Uruguay se lo dirá a la prensa. Yo qué sé, son estilos.

¿Usted los habría dejado afuera?

A ver, por eso a mí siempre me gustó explicar todo lo que se pudiera hacer. No andar con rodeos. El motivo tiene que ser la atención y ver lo mejor para el grupo. Y que a ellos les vaya bien. Porque si estamos con que está este, pero falta el otro. Insisto, en el caso de Suárez y de Cavani que vos me preguntás, me extraña que no estén. Decir que no habló con Suárez, porque se autoexcluyó. No estamos hablando de Fossati, por ejemplo. Eso está claro. Estuvo en los últimos tres o cuatro mundiales y es el goleador histórico de la selección uruguayo. Bueno, Bielsa debe saber que hablamos de Cavani y Suárez, no de Juancito y de Pepito. Pero bueno, cada uno tiene su estilo. Yo lo único que quiero es que no nos quedemos en nombres propios y que pongamos por encima de todo la camiseta del país. Creo que ninguno, nadie, incluyendo el técnico que en este caso es Bielsa; es más importante que la selección. Eso sirve para Uruguay, sirve para Chile, sirve para cualquier otro país. Acá lo importante es la camiseta del país. Y bueno, que cada uno se despoje de cosas personales ponga todo en beneficio del país.