La abierta crítica de Jorge Fossati al Toto Berizzo: “Si Alexis Sánchez se queja de que no le llegan pelotas es porque Chile no tiene funcionamiento de equipo”

Jorge Fossati vive el fútbol de la misma manera que cuando debutó como arquero de Rampla Juniors, hace 53 años. Ahora, como entrenador del modesto Danubio de su país se mantiene vigente. Desde Montevideo conversa con El Deportivo, en su condición de ex seleccionador de Qatar, el rival de Chile en el próximo amistoso. “Un equipo agresivo, con transiciones muy rápida”, dice sobre el anfitrión del próximo Mundial. Así también analiza el reclamo de Chile contra Ecuador por el caso Byron Castillo y opina que “si ellos tienen alguna duda sobre nacionalidad de un jugador, están su derecho en reclamar”. Además, afirmó que las quejas de Alexis Sánchez tras la derrota ante Marruecos, hablan del “mal funcionamiento del equipo”.

¿Cómo fue su paso por Qatar, el próximo rival de Chile?

Los once que jugaron ante Canadá (derrota 2-0) los dirigí. Jugaban con el mismo sistema que están ocupando ahora. Sinceramente, espera ver al equipo de Qatar más evolucionado, al menos un escalón más arriba. Las autoridades le dan todas las prioridades, porque este un grupo de jugadores que está solo para la selección, no participan de la liga que comenzó en agosto. Nosotros dejamos ese equipo en 2018 y se hizo cargo, interinamente, el técnico español Félix Sánchez Bas, quien hasta ahora está a cargo del equipo. Los jugadores más nuevos, el DT los tenía en las juveniles, que ahora lo único que había entrenado hasta ahora. Yo pensé que traerían a otro técnico, pero seguirán con este. No estoy diciendo que esté bien o mal, sino como es.

¿Cómo ve a Qatar para este duelo amistoso?

Veremos qué demuestran. La base es esos once que jugaron frente a Canadá. Tal vez ingrese Boualem Khoukhi, un líbero; y algún retoque más. La idea táctica es esa, no creo que cambie mucho. Enfrenta a un Chile que no estará pasando por su mejor momento, pero es una selección respetable.

¿Cuáles son las virtudes de este cuadro qatarí?

Es un equipo agresivo, con transiciones muy rápidas. Las dos puntas que están utilizando son muy veloces, muy potentes. Los laterales tienen proyección, juegan con esa idea. No era una línea de cinco, sino de tres, con cinco medios y dos puntas. Hay uno de los volantes que es Karim Boudiaf, el más alto de todos y es el que mantiene el balance como tapón. Después está Abdulaziz Hatem, para mí el de mejor técnica, con mucha dinámica. Individualmente, son muy capaces.

¿Chile es una buena prueba para Qatar?

Por supuesto. A ver, no discuto a ninguno de los cuatro sudamericanos que clasificaron, pero si Chile hubiera llegado al Mundial no habría sorprendido a nadie. Tiene un gran potencial. Tiene buenas individualidades, independiente de que se algún jugador de la Generación Dorada se vaya retirando. Por ahora mantiene una columna vertebral con Medel, Aránguiz, Vidal y Sánchez. Es evidente que no funcionaron colectivamente, que no funcionaron como un equipo fuerte. Qatar es una linda oportunidad para que Chile se pruebe en qué lugar están las aspiraciones que tiene hoy, más allá de que haya clasificado o no.

¿Y cómo ve a este Chile de Eduardo Berizzo?

A veces, cuando vienes de una fuerte frustración necesitas que la pelota entre para retomar la confianza. Eso no se le dio, pero Marruecos es un equipo muy fuerte. Tradicionalmente son una raza fuerte. Son cosas que tendrá que mejorar Chile. No le debería importar tanto el resultado que consiga en los amistosos. Siempre es bueno ganar, pero sobre todo tiene que ver el funcionamiento como equipo. Nadie nos va a contar cómo juegan Arturo Vidal, Aránguiz o Brereton. Tiene que haber una respuesta de equipo… Leí unas declaraciones que me sorprendieron, Sánchez se queja de que no le llegan más pelotas para definir, que no quiere estar siempre tratando él de asistir a sus compañeros. Eso está hablando de que no hay un funcionamiento de equipo. Desde esa base volver a resurgir.

¿Qué opinión le merece el hecho de que las eliminatorias se sigan jugando en la FIFA, tras el reclamo contra Ecuador?

Lo ideal es que los partidos se ganen en la cancha, que el fútbol se defina once contra once, sin interferencias de jueces. Ahora, si alguien comete un error o una infracción reglamentaria, algo que se pueda probar, me guste o no, lo legal es legal. Hay que respetarlo.

¿Llama la atención?

Sería bueno para la cristalinidad del fútbol que todo esté debidamente comprobado, para un lado o para el otro. Que nada quede en la oscuridad. De lo contrario, siembra desconfianza y te lleva a no creer en nadie.

La federación chilena no ha cedido en su demanda…

Si Chile tiene alguna duda sobre nacionalidad de un jugador, están su derecho en reclamar. Son cosas reglamentarias. Lo idea es que se gane dentro de la cancha, sin interferencia de nadie. Es espectacular que lo ganen los jugadores. Si no quieres que te denuncien, no hagas nada incorrecto. A Ecuador es un país al que quiero mucho, pero me pongo del lado del fútbol. No hay una falta de fairplay en que Chile reclame.

¿No se pierde la esencia del fútbol, con esto?

Bueno, hace cuánto que se hizo esta denuncia… Entonces no sé si tiene fundamentos. Hasta ahora la respuesta es que no hay nada incorrecto, o no está demostrado.

¿Y la insistencia no le resta un poco de seriedad a la denuncia?

Si tú insistes, porque sigues pensando que tienes razón y tienes pruebas, lo tienes que hacer hasta el día que se pueda. Si Chile insiste para no quedar mal con su gente, para que no digan para qué se metieron en esto sino tenían razón… O sea, si quieres disculparte con tu gente de alguna manera, entonces sí eres un majadero y lo único que estás haciendo es algo malo al fútbol.

Usted dirigió en Ecuador ¿Alguna vez vio algún caso como el de Byron Castillo?

Alguna vez tuve un jugador que nació en Colombia, pero después tomó la nacionalidad ecuatoriana. Acá se trata si el jugador está bien nacionalizado o no. Da lo mismo donde haya nacido.