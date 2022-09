La sincera reflexión de Alexis Sánchez: “Representar a tu país es una de las cosas que un futbolista más aprecia”

Chile se prepara en Viena para enfrentar a Qatar en su segundo partido amistoso de la gira por Europa. En medio de esto, Alexis Sánchez se dio un tiempo para responder a una historia compartida por la FIFA en la que muestra al chileno como seleccionado durante el Mundial de Brasil 2014 en cámara lenta.

“Representar a tu país es una de las cosas que un futbolista más aprecia. Todo es un proceso de mejorar, aprender y crecer”, escribió el chileno en su cuenta oficial.

La historia compartida en Instagram por Alexis Sánchez. Foto: @alexis_officia1/Instagram.

Ahora la Roja se alista para el que será su encuentro contra la selección anfitriona del próximo mundial con la mente puesta en superar lo que se hizo a nivel colectivo contra la selección de Marruecos en Barcelona, España.

En dicho encuentro el Equipo de Todos terminó siendo goleado por 2-0 por la selección africana. Con esto la Roja sumó preocupaciones pues este fue su sexto partido en el que no lograron anotar goles entre los últimos duelos amistosos y los partidos de las Eliminatorias sudamericanas.

“Ellos fueron más intensos que nosotros. Hay jugadores nuevos y algunos que debutaron. Tenemos que entender que la mayoría de los jugadores del rival juega en Europa y nosotros estamos en desventaja en eso. Hoy los jugadores chilenos no van a Europa”, comentó Sánchez tras el encuentro contra los marroquíes.

“Tenemos que mentalizarnos, seguir creciendo. Tenemos que lograr la intensidad que tuvimos con Bielsa, tratar de encontrar esa intensidad. Mejorar lo que propusimos en el inicio”, añadió más adelante.

“Hay muchas cosas nuevas. La idea es presionar alto, como lo hacíamos con Bielsa. Estamos de acuerdo en eso. El equipo se tiene que conectar mejor, no llegar tarde, porque nos comen las espaldas. Ustedes saben que nos ganaron por todos lados. Ellos tienen otra mentalidad. Hay que decir las cosas como son, debemos tener mucha autocrítica y mejorar. Estamos en un nuevo proceso”, continuó.

A su vez, sobre su relación con Ben Brereton indicó que “me hubiera gustado que ese pase me llegara a mí también. Que me llegue un pase gol, no que sea yo quien lo haga. Ben se mueve muy bien en los espacios y yo tengo que tratar de girar para poner esa pelota”.

En cuanto a Claudio Bravo expresó que Me gustaría que estuviera, es un pilar importante para la selección, juegue o no juegue”.

Algo similar a lo que comentó Gary Medel sobre el primer amistoso. “Nos superaron por las bandas y en el mediocampo. Nos faltaron piernas e inteligencia para jugar el juego de ellos”, manifestó el Pitbull tras la caída.

“Hay que trabajar, entrenar, volver a lo que éramos en el pasado. Estamos recién empezando”, prosiguió para luego indicar que “hay muchos jugadores que están recién jugando el primer partido. El profesor elegirá a los que estén mejor para el partido”.

“La idea de Berizzo la tenemos clara, queremos volver a la presión alta. Tenemos que trabajarlo y mejorarlo día a día”, cerró.

La Roja enfrentará un nuevo amistoso este martes 27 de septiembre, ante Qatar. El duelo está programado para las 14.00 horas de Chile.