Un escueto Michael Clark habla tras la victoria de la U: “No hemos ganado nada, pero estamos bien”

Universidad de Chile se quedó con el Clásico Universitario de este domingo, por 1-0 sobre Católica, por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Por fin el cuadro azul logró hilar dos victorias de manera consecutiva, situación que le da más aire para trabajar en medio de su principal objetivo de lo que queda del año: mantener la categoría.

Después del partido, varios integrantes de la institución hablaron, con la satisfacción del triunfo sobre el tetracampeón del fútbol chileno. Uno de ellos fue Michael Clark, el presidente de Azul Azul. El directivo se manifestó tras el juego en Santa Laura, aunque lo hizo de manera escueta, sin mayor profundidad.

“Feliz, buen triunfo. Bien por el plantel, bien por el club, bien por el Seba (Miranda). Estamos muy contentos. No hemos ganado nada, pero estamos bien para el próximo partido”, dijo el timonel de la concesionaria.

Ante la insistencia de la prensa en el recinto de Independencia, Clark añadió: “Ganar siempre hace bien”.

En entrevista con La Tercera Domingo, Carlos Larraín, director de Azul Azul, se refirió al mandamás de la U, quien ha sido blanco de las críticas, sobre todo de los hinchas, por su silencio en momentos complejos que ha atravesado el club.

“Dijo desde un comienzo que su idea era no tener la figuración de otros presidentes en el fútbol. Acá hemos visto a presidentes que opinan de todo. No creo que por dar una declaración más o una declaración menos, vamos a ganar, empatar o perder un partido. Lo que debe hacer un presidente es trabajar para los jugadores y jugadoras del club, para que los cuerpos técnicos cuenten con todas las herramientas para realizar de la mejor forma su trabajo. Y, en ese sentido, no me pierdo al decir que Clark siempre está preocupado de que así sea”, declaró.

Por otra parte, Cecilia Pérez, miembro de la mesa directiva de Azul Azul, ratificó la permanencia de Miranda hasta fin de año como el jefe técnico del primer equipo. Hasta la fecha, los resultados lo avalan: dos victorias en dos partidos.