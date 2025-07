Garin arremete contra la organización tras caer en Wimbledon: “Debieron parar el partido antes; no se veía nada”

Christian Garin (110° del ranking ATP) no pudo ante el francés Arthur Rinderknech (72°) y fue eliminado de Wimbledon tras en cinco sets por 3-6, 6-3, 7-6(3), 4-6 y 6-3 en la tercera ronda.

Luego del encuentro, Gago analizó lo sucedido en la Catedral. De inicio, recordó las condiciones del duelo, marcado por la postergación de miércoles a jueves debido a la falta de luz en la primera jornada. “Me sentía raro. Creo que partí muy bien, fue un partido distinto en los dos días. Con lluvia y sol, condiciones distintas”, dijo a ESPN.

Claro que no escatimó en elogios a su rival y fue autocrítico por sus últimos minutos. “Él da poco ritmo, saca bien. Siento que podía haber hecho un poquito más en el quinto set, fallo en tres o cuatro cosas y se acaba”, señaló.

Garin no pudo meterse en los octavos de final de Wimbledon.

“Arriesgó más y jugó mejor. Tuve un punto de quiebre. Hay pocas oportunidades en esta superficie, la cancha era distinta a la del otro día. Ante jugadores agresivos es difícil. Estoy triste, pero agradecido de la oportunidad de entrar como lucky loser y ganar un partido”, añadió.

Dura crítica

Sin embargo, Garin no se guardó sus reclamos. El ariqueño criticó duramente la hora de la suspensión en el primer día de partido. “Debieron parar antes, porque no se veía nada. Los supervisores te obligan a jugar. Perdí el tie break y estaba todo oscuro. Jugué mal por no ver. Después pudo haber pasado cualquier cosa. Son cosas técnicas que yo no puedo controlar. Ayer me pareció muy raro que me hayan hecho jugar sin luz”, remarcó.

Pese a su eliminación, el nortino no duda en exhibir su entusiasmo por los títulos que ha sumado en los últimos meses, pese a que le ha costado escalar en el ranking ATP. “Vengo jugando mejor en los últimos tres meses. Es difícil el nivel en Challenger. Vengo haciendo buenos resultados, pero avanzo lento en el ranking. Me siento mejor, con más motivación que el año pasado. Con ganas de volver donde alguna vez estuve, o, al menos, intentarlo”, enfatizó.

“Si uno gana en este tipo de torneos cambia un poco el año. Estoy triste por la derrota, pero ahora debo analizar lo que hay por mejorar”, finalizó.