“Fui a buenos restaurantes”: Christian Garin revela cómo se enteró de que ingresaba al cuadro principal de Wimbledon

Christian Garin (110° del ranking ATP) vive un momento dulce. Entró al cuadro principal de Wimbledon y superó la primera ronda. Aunque lo hizo como lucky loser, tras caer en la última ronda de las clasificaciones. Gago aprovechó la chance que le cayó.

“Fue un buen fin de semana porque practiqué durante tres días, pero además no me centré solo en Wimbledon. Hice un tour por la ciudad y fui a algunos buenos restaurantes. Descansé un poco. Sin duda, fue un buen fin de semana, pero no estaba en el cuadro y me volví a concentrar en ello. Una vez que entré, estaba súper emocionado y estoy muy feliz de volver a jugar aquí”, reveló en entrevista con el sitio oficial de la ATP.

“Es un torneo en el que creo que juego muy bien”, añadió. En 2022, Gago llegó a los cuartos de final del Grand Slam británico.

Garin entró al cuadro principal de Wimbledon como lucky loser. TOBY MELVILLE

“Conozco las condiciones. Aquí paso buenos momentos y eso me ayuda a disfrutar aún más. He jugado mi mejor tenis aquí. Simplemente estoy disfrutando de la oportunidad de jugar un año más. Creo que llevo ocho años jugando en este torneo. Cada año lo disfruto más, e incluso a pesar de los resultados a veces, simplemente me gusta estar aquí y jugar”, complementó.

En esa línea, Garin habla de la alegría que le produce su momento. “Es muy satisfactorio llegar a segunda ronda. Te hace recordar todo el trabajo duro, todas las decisiones que tomaste cuando estabas lesionado, triste o desmotivado”, dijo.

En los últimos meses, Gago optó por competir en certámenes del circuito Challenger. “Ahora recuerdo esos momentos y estoy muy orgulloso del trabajo que he estado haciendo con mi equipo y conmigo mismo. Es un trabajo duro que nadie ve. Para mí es muy importante recordarlo en estos momentos. Solo quiero seguir adelante y sé que puedo dar mucho más. Así que intento mejorar día a día. Cada día es una nueva oportunidad para mejorar y solo pienso en eso”, comentó.

De paso, reveló que no tenía mucho conocimiento de Chris Rodesch (163°) antes de vencerlo, ya que no tuvo tiempo para estudiarlo. “Como lucky loser, creo que simplemente estaba contento de tener la oportunidad de jugar, así que no sabía mucho sobre mi primer oponente. No me importaba nada. Simplemente estaba contento de tener la oportunidad de jugar. Y será igual en mi próximo partido”, dijo Garin.

Finalmente, el ariqueño dio algunas claves de su buen momento. “Quizás tenía menos presión que otras veces, pero simplemente estaba disfrutando de la oportunidad. Así que quizás eso sea una ventaja”, cerró.