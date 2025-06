Ricardo Gareca se confiesa en Argentina tras su fracaso en la Roja: “Me tenía fe, pero nunca le pude encontrar la vuelta”

Han pasado solo un semanas desde la eliminación de Chile en la carrera por llegar a la Copa del Mundo de 2026. La derrota en Bolivia no solo terminó con el sueño de regresar a la cita después de 12 años, sino que también acabó en la cesantía de Ricardo Gareca.

Un traumático paso por la Roja que tampoco llenó las expectativas del técnico, quien reconoce que nunca encontró las respuestas para enderezar el rumbo del que, hoy por hoy, es el peor equipo nacional de Sudamérica.

“Me tenía fe, pero nunca le pude encontrar la vuelta”, se sinceró el Tigre en conversación con Fútbol Continental de su país. Sin embargo, también dejó entrever la resistencia que, según sus palabras, encontró en el medio nacional.

“A ver, yo creo que Chile tiene que atravesar un proceso, pero se nota que la gente está impaciente y el periodismo también. Eso complica mucho”, agregó el peor técnico de la historia de la Selección, según confirman los números.

Vidal y Palacios

Pero no fueron pocos los contratiempos que vivió el DT en sus 16 meses al mando del equipo chileno. Resistido por jugadores como Arturo Vidal, quien lo cuestionó en duros términos tras la derrota ante los altiplánicos, el transandino terminó cediendo a las presiones para convocar al volante de Colo Colo.

“Con Arturo no tengo nada que decir. Son jugadores que siempre tienen ganas de estar en la Selección. Al principio andaba con alguna molestia, no es que no lo tenía en cuenta”, explicó el exentrenador de Perú.

Sin embargo, a renglón siguiente, reparó en la longevidad del plantel que tuvo a su cargo y, en ese sentido, justificó la ausencia del mediocampista en el comienzo de su ciclo a cargo de la Roja. “Cargarnos de jugadores de esa edad lo veía complicado, quería ver otras opciones. Pero cuando hablamos nos pusimos de acuerdo enseguida. Se desvive por la selección”, reconoció Gareca.

También se refirió a Carlos Palacios, otro de los futbolistas con el que tuvo roces. Pese a ello, el DT elogió la importancia del chileno en Boca Juniors, aunque también advirtió sobre la presión de jugar en la escuadra más popular de Argentina.

“A Palacios no le falta nada. Después está el carácter del jugador y una serie de cosas que hay que ponerlo en juego. Él está acostumbrado a esa presión, porque Colo Colo es un grande. Pero en Boca empieza a adquirir una dimensión que todos sabemos lo que significa. Te demoras en acomodar y no te espera. Empieza a prevalecer lo que él internamente va a poner o no va a poner”, afirmó el argentino.

Sobre la eliminación de los xeneizes del Mundial de Clubes, agregó que: “Boca hizo buenos partidos. Le costó acomodarse al principio. Con Benfica se le escapa y con el Bayern hizo un gran segundo tiempo. El último partido, Boca es infinitamente superior al rival, pero empieza a tallar otras partes como depender de otro partido que termina afectando. Lo tendría que haber ganado. En los otros dos partidos compitió bien”.