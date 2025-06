Otro fracaso Mundial: Chile es un desastre en Bolivia y Gareca dice adiós como el peor DT en la historia de la Roja

En el techo del mundo, a 4150 metros de altitud, la selección chilena debía buscar el oxígeno necesario para mantenerse con vida en el (tortuoso) camino hacia el Mundial de 2026. Hasta el empate era malo. Así de complejo era el panorama de la Roja. Finalmente, se certificó el desastre. Chile perdió 2-0 con Bolivia y definitivamente le dice adiós al sueño.

La misión de la plantilla del cuestionado Ricardo Gareca era romper la tendencia que tuvo el seleccionado nacional en estas Clasificatorias: ganar de visita. Chile fue a Bolivia como el peor forastero del proceso, con apenas un punto (ante Perú). Por contraparte, desde que la Verde se fue a El Alto mejoró sus perspectivas de optar a un cupo mundialista. Con un pesimismo reinante, cualquier esperanza era muy remota.

El entrenador de Chile sorprendió. El Tigre se la jugó con incluir desde el primer minuto a dos jugadores de escasa regularidad: Igor Lichnovsky y Lucas Assadi. El zaguero, quien hizo dupla con Benjamín Kuscevic, no jugaba desde agosto del año pasado. Tuvo una rotura de ligamentos, que generó que el América de México no lo inscribiera para la Liga MX. Francisco Sierralta, de titular ante Argentina, a suplente cinco días después. En el caso del jugador de la U, apenas registra 58′ en el campeonato local y entró de inicio en un partido clave. Le ganó la pulseada a Marcelino Núñez y Javier Altamirano. La apuesta por Assadi no resultó, tanto así que salió reemplazado en el entretiempo.

Por las condiciones especiales del partido, la Roja comenzó con líneas muy compactas, para no desgastarse rápido. Un mantra a la hora de jugar en altitud es pensar el encuentro con cautela y soportar los primeros minutos. La resistencia chilena duró cinco minutos, porque Miguel Terceros abrió la cuenta. Desborde y centro bajo de Diego Medina y el 7 boliviano se metió entre los centrales para definir ante Cortés. El plan inicial, al tacho.

Once contra once, en el primer lapso, la Selección lo pasó mal. El local movía la pelota, abriendo la cancha constantemente, sobre todo cargando los ataques por la derecha (con Medina y Terceros). El problema de la Roja era que los laterales no tenían apoyo en la marca. A Darío Osorio y a Lucas Cepeda les costó entrar en sintonía. Un punto de quiebre sucede en los 18′ gracias a la expulsión de Lucas Chávez, por una fea infracción sobre Hormazábal. La llamada del VAR hizo que la jugada se revisara y se determinará cambiar amarilla por roja.

Chile tenía que asumir otro rol en el encuentro, en desventaja y con un jugador más. Paulatinamente, el equipo fue soltando las amarras y se posicionó más adelante en la cancha. Tomó una postura distinta y empezó a probar con remates de distancia. La Roja finalizó el primer tiempo con el 51% de posesión, pero solo contabilizó un tiro directo a la portería de Carlos Lampe. Ese viraje en el trámite del partido tuvo una deuda no menor: generar riesgo concreto en el área rival. Alexis Sánchez, el más adelantado, bajaba instando a sus compañeros para ir hacia arriba.

Foto: CONMEBOL

Estas Eliminatorias han sido muy desgraciadas para la Selección. Estar en el sótano del continente tampoco es casualidad. Además de la fallida lectura inicial, con la titularidad de Assadi que no fue factor, otros sucesos terminan atentando contra los intereses del equipo. Para el complemento, Gareca metió tres cambios: Sierralta, Dávila y Altamirano. El zaguero duró 10 minutos en el campo. Una fuerte infracción sobre Robson Matheus le hizo merecedor de la roja directa.

Diez contra diez, Bolivia volvió a tomar las riendas del compromiso. Chile fue incapaz de generar un plus a la superioridad numérica. El desgaste ya estaba haciendo efecto, en los dos equipos, y la Roja pedía a gritos mayor peso ofensivo. En la banca, las opciones no eran muchas (Gareca no convocó centrodelanteros). La recta final del partido era el ocaso de una larga agonía. Era sentarse a esperar un desenlace que ya parecía escrito.

Dávila intentó generar algo, pero no resultó. Sánchez, el único de los dorados que sobrevive, tratando de tirar del carro de manera infructuosa. Bolivia pudo cerrar el triunfo con un contragolpe en el epílogo, obra de Monteiro, aprovechando un rebote de Cortés. 2-0.

Chile no tenía victorias como visita en las Clasificatorias 2026. ¿Por qué debía ganarle ahora a Bolivia en El Alto? Es la triste realidad del fútbol local. El dato es desolador: por segunda vez en la historia, la Selección se perderá tres Mundiales seguidos. Siendo más puristas, es la primera vez que en cancha se tiene un desastre semejante. La ocasión anterior se cruzó con el castigo de la FIFA por el caso Cóndor Rojas (México 86, Italia 90 y Estados Unidos 94).

Aroma a fin de ciclo. La era Gareca no da para más. El peor registro de la historia en partidos oficiales no es azar. Y pensar que todavía quedan dos partidos para cerrar este camino terrorífico: Brasil y Uruguay. Habrá que ver el Mundial por la tele.

Ficha del partido

Bolivia: C. Lampe; D. Medina (83′, Y. Rocha), D. Arroyo, E. Morales, R. Fernández; R. Matheus (78′, M. Villarroel), E. Vaca (78′, H. Cuellar), G. Villamil; M. Terceros, C. Algarañaz (71’, E. Monteiro) y L. Chávez. DT: O. Villegas.

Chile: B. Cortés; F. Hormazábal, I. Lichnovsky, B. Kuscevic (46′, F. Sierralta), G. Suazo; F. Loyola (71′, M. Núñez), R. Echeverría; L. Cepeda (62’, R. Ureña), L. Assadi (46′, V. Dávila), D. Osorio (46′, J. Altamirano); y A. Sánchez. DT: R. Gareca.

Goles: 1-0, 5′, Terceros, define tras desborde y centro bajo de Medina; 2-0, 90′, Monteiro, aprovecha rebote de Cortés.

Árbitro: E. Ostojich (URU). Amonestó a Arroyo (B); Kuscevic, Lichnovsky, Dávila (CH). En los 18′, expulsa a Chávez (B) tras revisión del VAR. En los 54′, expulsa a Sierralta (CH) con roja directa.

Estadio Municipal de El Alto. Asistieron 18 mil personas, aprox.