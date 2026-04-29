En vivo: Universidad Católica visita a Barcelona en un duelo clave por la Copa Libertadores
Los cruzados viajaron hasta Ecuador en busca de un triunfo que los mantenga en la lucha por clasificar a la siguiente ronda. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Barcelona 0-0 U. Católica
El puntaje
Cruzeiro y Boca lideran el grupo D con 6 puntos. Los sigue la UC con tres y Barcelona no tiene unidades.
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