Confirman evento de la WWE con Stephanie Vaquer en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios? Foto de archivo

La WWE vuelve a suelo nacional este año gracias al South America Live Tour 2026, que trae a las superestrellas del programa Monday Night Raw.

La cita con los fanáticos es para la fecha del sábado 12 de septiembre de 2026, en el Movistar Arena, evento que tendrá una pronta venta de entradas.

Venta de entradas para la WWE en Chile

Se anunció que la venta de entradas para el South America Live Tour de la WWE se realizará en el sitio Puntoticket.

El proceso comenzará con una preventa el martes 5 de mayo a las 10:00 horas de la mañana, en una instancia exclusiva que ofrecerá un 20% de descuento para clientes Tenpo.

Para hacer efectiva la promoción se deberán ingresar los primeros seis dígitos de la tarjeta y emplear la misma como medio de pago, según confirmó la productora DG Medios.

Posteriormente se realizará la venta general de entradas, desde el jueves 7 de mayo a las 10:01 horas.

Las ubicaciones y precios de los boletos, con cargo por servicio, son los siguientes: