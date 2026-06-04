Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026
La promoción cuenta con algunas de las principales estrellas del fútbol actual, entre ellas Lamine Yamal, Harry Kane, Lautaro Martínez, Virgil van Dijk y Federico Valverde.
El fenómeno del álbum del Mundial 2026 ha sacado a relucir todo el fanatismo de los hinchas del fútbol a lo largo del país. Sin embargo, los coleccionistas tienen un desafío extra: completar la sección especial de Coca-Cola Zero.
Esta sección del álbum incluye 14 láminas exclusivas dedicadas a algunas de las principales figuras del fútbol internacional y forma parte de una alianza entre Panini y Coca-Cola.
La promoción busca que los coleccionistas puedan acceder a estas láminas especiales a través de la compra de una Coca-Cola Zero Azúcar y un monto extra en distintos locales del país.
Qué jugadores aparecen en las láminas especiales
La colección reúne a 14 futbolistas que destacan en las principales ligas y selecciones del mundo. Los jugadores incluidos son:
- Lamine Yamal (España).
- Harry Kane (Inglaterra).
- Virgil van Dijk (Países Bajos).
- Federico Valverde (Uruguay).
- Lautaro Martínez (Argentina).
- Gabriel Magalhães (Brasil).
- Joško Gvardiol (Croacia).
- Alphonso Davies (Canadá).
- Joshua Kimmich (Alemania).
- Santiago Giménez (México).
- Emiliano Martínez (Argentina).
- Enner Valencia (Ecuador).
- Jefferson Lerma (Colombia).
- Raúl Jiménez (México).
Estas láminas forman parte de una página exclusiva dentro del álbum físico y también están disponibles en la versión digital.
Cómo conseguir las láminas especiales de Coca-Cola
Cada sobre promocional contiene tres láminas: dos correspondientes al álbum general del Mundial 2026 y una destinada a la sección exclusiva de Coca-Cola Zero.
Los hinchas podrán obtener un sobre especial comprando dos Coca-Cola Zero Azúcar en formatos lata de 350 ml o 473 ml, o botella de 591 ml, más $500.
Esta promoción estará disponible en almacenes y negocios de barrio adheridos.
También existe una alternativa para quienes buscan avanzar más rápido en la colección. A través de micoca-cola.cl se podrán conseguir tres sobres especiales mediante la compra de dos six pack de los formatos ya mencionados, más $1.500.
“En Coca-Cola queremos acercar la magia del fútbol a todos los hinchas de Chile a través de esta alianza junto a Panini. Creemos que la Copa Mundial la vivimos todos con mucha emoción y coleccionar el álbum es una de las formas más especiales de conectarse con este torneo”, señaló Nathalie Schol, directora de Marketing de Coca-Cola Chile.
“Queremos acompañar a los fanáticos del fútbol en esa alegría que se comparte en cada lámina”, agregó.
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