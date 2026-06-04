Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

El fenómeno del álbum del Mundial 2026 ha sacado a relucir todo el fanatismo de los hinchas del fútbol a lo largo del país. Sin embargo, los coleccionistas tienen un desafío extra: completar la sección especial de Coca-Cola Zero.

Esta sección del álbum incluye 14 láminas exclusivas dedicadas a algunas de las principales figuras del fútbol internacional y forma parte de una alianza entre Panini y Coca-Cola.

La promoción busca que los coleccionistas puedan acceder a estas láminas especiales a través de la compra de una Coca-Cola Zero Azúcar y un monto extra en distintos locales del país.

Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Qué jugadores aparecen en las láminas especiales

La colección reúne a 14 futbolistas que destacan en las principales ligas y selecciones del mundo. Los jugadores incluidos son:

Lamine Yamal (España).

Harry Kane (Inglaterra).

Virgil van Dijk (Países Bajos).

Federico Valverde (Uruguay).

Lautaro Martínez (Argentina).

Gabriel Magalhães (Brasil).

Joško Gvardiol (Croacia).

Alphonso Davies (Canadá).

Joshua Kimmich (Alemania).

Santiago Giménez (México).

Emiliano Martínez (Argentina).

Enner Valencia (Ecuador).

Jefferson Lerma (Colombia).

Raúl Jiménez (México).

Estas láminas forman parte de una página exclusiva dentro del álbum físico y también están disponibles en la versión digital .

Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

Cómo conseguir las láminas especiales de Coca-Cola

Cada sobre promocional contiene tres láminas: dos correspondientes al álbum general del Mundial 2026 y una destinada a la sección exclusiva de Coca-Cola Zero.

Los hinchas podrán obtener un sobre especial comprando dos Coca-Cola Zero Azúcar en formatos lata de 350 ml o 473 ml, o botella de 591 ml, más $500 .

Esta promoción estará disponible en almacenes y negocios de barrio adheridos.

También existe una alternativa para quienes buscan avanzar más rápido en la colección. A través de micoca-cola.cl se podrán conseguir tres sobres especiales mediante la compra de dos six pack de los formatos ya mencionados, más $1.500.

“En Coca-Cola queremos acercar la magia del fútbol a todos los hinchas de Chile a través de esta alianza junto a Panini. Creemos que la Copa Mundial la vivimos todos con mucha emoción y coleccionar el álbum es una de las formas más especiales de conectarse con este torneo”, señaló Nathalie Schol, directora de Marketing de Coca-Cola Chile.

“Queremos acompañar a los fanáticos del fútbol en esa alegría que se comparte en cada lámina”, agregó.