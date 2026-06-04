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    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    La promoción cuenta con algunas de las principales estrellas del fútbol actual, entre ellas Lamine Yamal, Harry Kane, Lautaro Martínez, Virgil van Dijk y Federico Valverde.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    El fenómeno del álbum del Mundial 2026 ha sacado a relucir todo el fanatismo de los hinchas del fútbol a lo largo del país. Sin embargo, los coleccionistas tienen un desafío extra: completar la sección especial de Coca-Cola Zero.

    Esta sección del álbum incluye 14 láminas exclusivas dedicadas a algunas de las principales figuras del fútbol internacional y forma parte de una alianza entre Panini y Coca-Cola.

    La promoción busca que los coleccionistas puedan acceder a estas láminas especiales a través de la compra de una Coca-Cola Zero Azúcar y un monto extra en distintos locales del país.

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Qué jugadores aparecen en las láminas especiales

    La colección reúne a 14 futbolistas que destacan en las principales ligas y selecciones del mundo. Los jugadores incluidos son:

    • Lamine Yamal (España).
    • Harry Kane (Inglaterra).
    • Virgil van Dijk (Países Bajos).
    • Federico Valverde (Uruguay).
    • Lautaro Martínez (Argentina).
    • Gabriel Magalhães (Brasil).
    • Joško Gvardiol (Croacia).
    • Alphonso Davies (Canadá).
    • Joshua Kimmich (Alemania).
    • Santiago Giménez (México).
    • Emiliano Martínez (Argentina).
    • Enner Valencia (Ecuador).
    • Jefferson Lerma (Colombia).
    • Raúl Jiménez (México).

    Estas láminas forman parte de una página exclusiva dentro del álbum físico y también están disponibles en la versión digital.

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las láminas especiales de Coca-Cola

    Cada sobre promocional contiene tres láminas: dos correspondientes al álbum general del Mundial 2026 y una destinada a la sección exclusiva de Coca-Cola Zero.

    Los hinchas podrán obtener un sobre especial comprando dos Coca-Cola Zero Azúcar en formatos lata de 350 ml o 473 ml, o botella de 591 ml, más $500.

    Esta promoción estará disponible en almacenes y negocios de barrio adheridos.

    También existe una alternativa para quienes buscan avanzar más rápido en la colección. A través de micoca-cola.cl se podrán conseguir tres sobres especiales mediante la compra de dos six pack de los formatos ya mencionados, más $1.500.

    “En Coca-Cola queremos acercar la magia del fútbol a todos los hinchas de Chile a través de esta alianza junto a Panini. Creemos que la Copa Mundial la vivimos todos con mucha emoción y coleccionar el álbum es una de las formas más especiales de conectarse con este torneo”, señaló Nathalie Schol, directora de Marketing de Coca-Cola Chile.

    “Queremos acompañar a los fanáticos del fútbol en esa alegría que se comparte en cada lámina”, agregó.

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