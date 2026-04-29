Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: archivo.

El secretario de Seguridad federal de México, Omar García Harfuch, confirmó este martes 28 de abril la detención de Audias Flores Silva, más conocido como “El Jardinero”, quien es acusado de ser uno de los líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo a las autoridades mexicanas, se trata del presunto sucesor de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes , alias “El Mencho” , líder de la mencionada organización criminal que falleció en febrero de este año, durante un operativo para capturarlo.

García Harfuch afirmó en una publicación en X que “El Jardinero” contaba con una orden de aprehensión en México, mientras que también es requerido por Estados Unidos, con fines de extradición .

“Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares”, escribió.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

Detalló que la operación para detenerlo fue planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina, a través de sus Fuerzas Especiales.

En una conferencia de prensa realizada el martes, dijo que las autoridades de Estados Unidos piden su extradición “por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de armas de fuego”.

Asimismo, en México, se le acusa de homicidio y de “otras investigaciones que están en curso, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

En paralelo a la detención, se realizó otro operativo para capturar a César Alejandro ‘N’ , alias “El Güero Conta” , quien es acusado de ser el presunto operador financiero de “El Jardinero” .

García Harfuch afirmó que “es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila”.

“Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera del CJNG. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantenemos acciones permanentes para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia”.

El día de hoy en Zapopan, Jalisco, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional @Defensamx1 detuvieron a César Alejandro N, alias “El Güero Conta”, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG.… pic.twitter.com/ZHUC4ob22s — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 28, 2026

Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” en el CJNG

Audias Flores Silva, “El Jardinero”, también es conocido por los alias “Gabriel Raigosa Plascencia”, “Comandante”, “Bravo 2”, “Audi” y “Mata Jefes”.

Según un perfil del Gobierno de Estados Unidos publicado en abril de 2021, nació en Michoacán, México, el 19 de noviembre de 1980.

El secretario de Marina de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo en declaraciones rescatadas por CNN que Flores Silva “es identificado como el segundo al mando del CJNG” .

De la misma manera, dijo, fue uno de los hombres de mayor confianza de “El Mencho” .

Morales Ángeles detalló que, tras la muerte de Oseguera Cervantes en el operativo policial de febrero, Flores Silva movilizó “personal, armamento y recursos con el objetivo de hacerse con el poder de la organización delictiva”.

Según García Harfuch, hay “tres o cuatro personas que son o eran segundos al mando de ‘El Mencho’, este (‘El Jardinero’) era uno de ellos” .

“Entonces, no es que haya sido el segundo por encima de los otros, este es uno de los otros mandos que se encuentran al mando del cartel Jalisco”, aclaró.

Las principales zonas de influencia de “El Jardinero” eran los estados de Nayarit, Zacatecas, Michoacán y Guerrero, además de municipios estratégicos como Jalisco.

Desde ahí, según el secretario de Seguridad, operaba una “red criminal con amplio control operativo y territorial que generó violencia en distintas regiones del país, además de tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras drogas hacia distintos puntos de Estados Unidos” .

Lo describió como “un operador criminal de alta relevancia que, durante más de dos décadas, consolidó una estructura regional con capacidad para coordinar la producción y trasiego de drogas; supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina; operar aeronaves y pistas de aterrizaje, así como controlar rutas logísticas para el movimiento de narcóticos hacia el exterior”.

Dicha red criminal obtenía recursos a través de la venta de drogas ilegales, secuestros, homicidios, tráfico de armas, extorsión y despojo de propiedades , detalló García Harfuch.

“Las investigaciones han permitido identificar un mecanismo de cobro criminal estructurado mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas reportar anticipadamente cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas, proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenazas. Este esquema pretendía asimilar control territorial y ofrecer supuesta protección a cambio de rutas ilegales , constituyéndose en una red de extorsión regional que afectaba la actividad económica”, afirmó.

Quién es “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” y “segundo al mando” del Cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: archivo.

Cómo fue la operación para capturar a “El Jardinero”, el presunto sucesor de “El Mencho” en el CJNG

Un comunicado de la Secretaría de Marina de México detalla que, para detener a “El Jardinero”, las fuerzas de seguridad rodearon una cabaña en la comunidad de El Mirador, en Nayarit.

Ahí, Flores Silva era escoltado por un equipo de seguridad que incluía alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados .

“Ante esta situación, se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, 4 aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo”, se lee en el comunicado.

Cuando llegaron a la zona, que estaba rodeada de efectivos navales, los escoltas de “El Jardinero” se dispersaron en distintas direcciones, para así distraer y evitar su captura, según la Secretaría de Marina.

“Sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar al blanco prioritario cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe , procediéndose a su detención”.

Garchía Harfuch compartió registros en los que se ve cómo fue el arresto de Flores Silva.