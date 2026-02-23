SUSCRÍBETE
    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Nemesio Oseguera Cervantes, descrito como uno de los criminales más violentos de México, resultó herido durante una misión de las fuerzas de seguridad en Tapalpa, en el estado de Jalisco. Murió mientras era trasladado a Ciudad de México para recibir atención médica, según informaron las autoridades.

    Alexis Paiva Mack 
    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: archivo.

    Las autoridades de México confirmaron que Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”, murió este domingo 22 de febrero después de un operativo que tenía el objetivo de capturarlo.

    Se trata del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

    El año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al cartel como una organización terrorista extranjera. Asimismo, ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera el arresto de “El Mencho”.

    Se presume que el CJNG obtiene ingresos anuales de miles de millones de dólares, mientras que sus actividades delictivas incluyen el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, el tráfico de inmigrantes y la minería ilegal, entre otras.

    El gobierno estadounidense presume que cuenta con entre 15.000 y 20.000 miembros en sus filas.

    En múltiples ocasiones, el CJNG ha sido descrito como responsable de realizar ejecuciones públicas y de atacar y asesinar a políticos, jueces y agentes del orden mexicanos, así como a líderes de organizaciones rivales.

    “El Mencho” era considerado uno de los criminales más violentos del país.

    Tras el operativo policial que terminó con su muerte este domingo, se han registrado una serie de disturbios y actos de violencia en distintos estados de México, los cuales han incluido autos incendiados y bloqueos de carreteras.

    Cómo murió “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    El gobierno mexicano informó el domingo que “El Mencho” resultó herido durante una misión de sus fuerzas de seguridad en Tapalpa. Murió mientras era trasladado a Ciudad de México para recibir atención médica.

    Tapalpa es una ciudad de unos 20.000 habitantes, ubicada en el estado de Jalisco.

    El despliegue contó con la intervención de naves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

    La Secretaría de Defensa Nacional informó que siete personas murieron a raíz del operativo: cuatro integrantes del CJNG fueron abatidos durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que otros tres, entre ellos “El Mencho”, resultaron heridos de gravedad y luego fallecieron mientras eran trasladados a Ciudad de México.

    Tres militares resultaron heridos y están recibiendo atención médica.

    Informaciones reunidas por CNN detallan que otros dos presuntos miembros del CJNG quedaron detenidos y que las autoridades incautaron “diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados”.

    Desde la Secretaría confirmaron que la operación contó con inteligencia militar y datos complementarios entregados por las autoridades de Estados Unidos.

    Entre los estados mexicanos en los que se han registrado actos de violencia tras la muerte de “El Mencho” se encuentran Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León.

    Aquello ha derivado en que países como Estados Unidos, Canadá y Rusia pidan a sus ciudadanos en el país resguardarse “hasta nuevo aviso”.

    Hasta el momento, se han detenido al menos 25 personas por los disturbios tras la muerte de “El Mencho”.

