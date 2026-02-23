Estados Unidos, Canadá y Rusia piden a sus ciudadanos en México resguardarse “hasta nuevo aviso”

Las autoridades de Rusia, Canadá y Estados Unidos han emitido este domingo alertas para sus ciudadanos en México, con Washington llegando a pedir a sus nacionales en al menos cinco estados mexicanos que permanezcan en refugios “hasta nuevo aviso”, ante la oleada de disturbios desatadas por la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, considerado el jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación militar en la que han muerto al menos otros seis integrantes del grupo.

Así lo ha indicado la Embajada estadounidense en el país vecino al emitir una alerta de seguridad destinada a sus nacionales que se encuentren en los estados de Jalisco, Tamaulipas, zonas de Michoacán, Guerrero y Estado de Nuevo León, si bien se han registrado disturbios, además de en estos territorios, en los estados de Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Edomex y Baja California, con quema de vehículos de transporte público, vehículos atravesados para impedir la circulación y cortes de carreteras.

La delegación diplomática estadounidense ha instado por ello a sus ciudadanos a buscar un refugio, minimizar los movimientos innecesarios, evitar las áreas cercanas a la actividad policial e informarse a través de los medios locales.

También se han dirigido a sus nacionales en el país latinoamericano las autoridades canadienses, que han advertido de “actos violentos, tiroteos” y de que “grupos criminales han instalado retenes con vehículos incendiados” en distintas localidades mexicanas y han instado a sus ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades locales, permaneciendo “en casa”.

Por su parte, la Embajada rusa ha emplazado a sus ciudadanos a posponer sus viajes a las zonas afectadas por los disturbios mientras que a los que ya se encuentran en los citados estados a tomar “medidas de seguridad personal”. “Eviten los lugares concurridos y los objetivos potenciales de ataques, y no salgan a la calle si no es necesario”, ha señalado en una nota en X.

Estas advertencias llegan en una jornada de disturbios, incluida la entrada en la cárcel de Itxapa, en Puerto Vallarta, donde un grupo de individuos armados ha irrumpido y liberado a un número indeterminado de presos, considerados de alta peligrosidad. En la misma localidad se han registrado además varios tiroteos, así como incendios de vehículos y comercios, por lo que el Ayuntamiento ha instado a la población a permanecer en sus casas y al comercio “no abrir operaciones hasta nuevo aviso priorizando la de sus colaboradores y clientes”.

Asimismo ha informado del despliegue de personal de Protección Civil y Seguridad Pública para mitigar riesgos e incidentes y resguardar las sedes de instituciones y zonas estratégicas de la ciudad. Las aerolíneas estadounidenses United, Southwest y Alaska, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, han decidido cancelar sus vuelos a esta ciudad, así como a Guadalajara y Manzanillo.