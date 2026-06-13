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    Primer ministro de Pakistán por acuerdo entre Estados Unidos e Irán: “Probablemente se finalizará en las próximas 24 horas”

    El documento será concretado por firma electrónica, y la próxima semana serían las negociaciones a nivel técnico.

    Por 
    Europa Press
    (Photo by Ahmad Kamal/Xinhua) Ahmad Kamal

    El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este sábado que “probablemente” el acuerdo entre Irán y Estados Unidos se “finalizará” en las próximas 24 horas mediante una “firma electrónica” del documento negociado; un acuerdo provisional que abre la puerta a 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz, entre otras cuestiones.

    Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Probablemente se finalizará en las próximas 24 horas, en las que Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después y para las negociaciones a nivel técnico de la próxima semana”, explicó Sharif en redes sociales.

    El primer ministro aprovechó además para expresar su agradecimiento a Estados Unidos e Irán “por su compromiso con las negociaciones” y para destacar la postura de los países “hermanos” de la región “por su apoyo”.

    “Confiamos en que este histórico acuerdo de paz siente unas bases firmes para una paz duradera”, apuntó en un mensaje en el que además menciona por este orden al presidente estadounidense, Donald Trump; al vicepresidente JD Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; al negociador Steve Witkoff; al presidente iraní, Masud Pezeshkian, y al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el jueves que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo “conversaciones al más alto nivel” con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los “puntos finales” del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.

    Irán se limitó a matizar que “tan pronto” como las autoridades “competentes” hayan llegado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán, en el marco de las negociaciones abiertas, con mediación de Pakistán, tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, marcado por recientes intercambios de ataques.

    En un principio, fuentes de la negociación apuntaban a una firma del memorándum en Ginebra, Suiza, pero podría atrasarse hasta que se celebre la cumbre de líderes del Grupo de los Siete (G7) prevista para la próxima semana en Evian, en los Alpes franceses, del 15 al 17 de junio.

    Más sobre:Estados UnidosPakistánIrán

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