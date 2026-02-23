SUSCRÍBETE
    Mundo

    Nuevo grupo liderado por militares estadounidenses ayudó en la búsqueda de “El Mencho” en México

    El denominado Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles cumplió un rol clave en materia de inteligencia para concretar la emboscada al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, según fuentes citadas por Reuters.

    Por 
    Lya Rosen
    Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”. Rastreo de redes

    Un grupo liderado por militares de Estados Unidos, especializado en la recopilación de inteligencia sobre los cárteles de la droga, fue clave para que se concretara la operación militar de este domingo en México en la que murió el narcotraficante Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

    De acuerdo con un funcionario de defensa estadounidense que habló con la agencia Reuters, el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles, que involucra a varias agencias del gobierno de EE.UU. y que se creó en enero, tiene como labor mapear las redes de miembros de los cárteles de la droga en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

    El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato, no especificó lo que decía la información que el equipo liderado por el ejército estadounidense le proporcionó a las autoridades de México, pero enfatizó que la redada en sí fue una operación militar mexicana.

    Sin embargo, aseguró que su gobierno cumpiló con un paquete detallado de objetivos en torno “El Mencho” y se lo proporcionó a su homólogo mexicano para que sus Fuerzas Armadas concretarán la operación.

    Según dijo, este expediente incluía información proporcionada por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia de EE.UU.

    Además, enfatizó que el abatido líder del narcotráfico ocupaba un lugar muy alto, si no el primero, en la lista de objetivos estadounidenses en México.

    La Secretaría de Defensa local informó oficialmente que, para el operativo, las autoridades estadounidenses habían proporcionado “información complementaria”, pero no ofreció detalles.

    Sheinbaum pide “calma” ante disturbios

    En horas de la tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la calma, asegurando que la jornada se estaba desarrollando con normalidad en gran parte del país, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación que desató una ola de disturbios en varios estados.

    “La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”, señaló en su cuenta de X.

    Además, la mandataria destacó que su Gabinete de Seguridad está informando de lo que sucede en el país “de manera permanente” a través de redes sociales, asegurado que “en la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad”.

    La presidenta mexicana también transmitió su “reconocimiento” a dicho organismo, como al Ejército, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, después de la redada que eliminó al jefe del CJNG y a otros seis integrantes del grupo.

    La violencia tras la muerte de “El Mencho”

    La operación que cobró la vida de “El Mencho” provocó una reacción violenta que se extendió por lo menos a 11 estados de México, con bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques a comercios y enfrentamientos con fuerzas de seguridad.

    Estos fueron llevados a cabo por células presuntamente vinculadas al cártel, que desplegaron una serie de disturbios que alcanzaron al menos 11 regiones: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Colima, Zacatecas, Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Aguascalientes y Oaxaca.

    Solo en Jalisco, el epicentro de la crisis, se reportó la detención de 25 personas, 11 por su presunta participación en hechos violentos y otras por supuestos actos de saqueo, de acuerdo con el informe de las 16:00 horas local (19.00 en Chile) emitido por el gobierno local.

    Además se reportaron al menos 21 bloqueos en distintos tramos carreteros de la zona, mientras que los comercios cerraron de manera preventiva y se suspendieron las clases presenciales para este lunes, en todos los planteles de educación básica, media superior y superior docente, tanto en recintos públicos como privados.

