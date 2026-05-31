Conmoción en Argentina por asesinato de adolescente de 14 años: hallan enterrado el cuerpo de Agostina Vega en Córdoba

Impacto y consternación ha generado en Argentina el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, una adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde el sábado pasado en la ciudad de Córdoba.

Los restos de la menor de edad fueron encontrados enterrados este sábado en un terreno baldío de la zona de Ampliación Ferreyra, tras más de 30 horas de intensos operativos policiales.

La noticia provocó una fuerte conmoción pública en el país vecino y derivó en protestas, cortes de ruta y manifestaciones de vecinos y familiares que exigen justicia.

El principal sospechoso del crimen es Claudio Barrelier, un hombre de 33 años, expareja de la madre de la adolescente, quien permanece detenido y habría reconocido haber estado en el lugar donde posteriormente fueron encontrados los restos de la víctima.

Hallazgo del cuerpo

Según consigna el medio La Nación, el hallazgo ocurrió cerca de las 16.00 horas del sábado, cuando una camioneta del servicio forense ingresó a la zona rural que estaba siendo inspeccionada por equipos de búsqueda en las afueras de Córdoba.

En el lugar estuvieron presentes el fiscal Raúl Garzón, el ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros y Gabriel Vega, padre de la adolescente.

Según informó el fiscal, el crimen habría ocurrido pocas horas después de la desaparición de Agostina, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

“Hemos encontrado restos humanos que tienen un 98% de posibilidades de que sean de Agostina”, señaló Garzón, quien precisó que aún esperan la confirmación oficial mediante pruebas de ADN.

Los restos fueron encontrados enterrados gracias al trabajo de perros especializados en búsqueda de cadáveres.

Sospechoso habría actuado solo

De acuerdo con la investigación preliminar, los fiscales creen que Barrelier asesinó a la adolescente en su domicilio ubicado en el barrio Cofico, lugar al que la menor llegó la noche de su desaparición.

Las cámaras de seguridad captaron a Agostina ingresando al inmueble junto al sospechoso.

Posteriormente, según el ente persecutor del país vecino, el cuerpo habría sido trasladado el lunes hasta un descampado ubicado a unos 17 kilómetros de la vivienda.

Aunque el detenido reconoció haber estado en la zona donde fueron hallados los restos, el móvil del crimen todavía no está claro.

El fiscal sostiene, por ahora, que Barrelier habría actuado solo al momento del asesinato, aunque la familia de la víctima y sus abogados creen que podría haber más personas involucradas.

Quién es Claudio Barrelier

Barrelier trabajaba para la Municipalidad de Córdoba y fue desvinculado tras quedar detenido. Además, tenía vínculos con dirigentes políticos del peronismo local y antecedentes judiciales por una causa abierta hace un año por presunta privación ilegítima de libertad de una mujer.

El sospechoso mantuvo una relación de tres años con Melisa Heredia, madre de Agostina.

Durante la investigación se reveló que el acusado pidió prestado un vehículo Ford Ka negro para trasladarse al lugar donde fueron encontrados los restos.

El viernes por la noche, durante una nueva declaración ante la fiscalía, reconoció haber estado en el descampado, aunque no entregó información sobre el paradero de la adolescente.

Su abogado defensor renunció posteriormente al caso argumentando “diferencias técnicas irreconciliables”.

La investigación permitió reconstruir las últimas horas de Agostina gracias al relato del conductor de un vehículo que trasladó a la adolescente hasta el barrio Cofico.

Según contó el chofer, la menor abordó el vehículo sola y le comentó que iba a “hacerle una sorpresa” a su madre.

El hombre declaró que le llamó la atención verla sola a esa hora de la noche y en dirección a esa zona de la ciudad.

Al llegar al lugar, un hombre se acercó al automóvil y pagó el viaje. Posteriormente, el conductor identificó a Barrelier como esa persona.

En paralelo, se conocieron mensajes y audios enviados por la adolescente a sus amigas antes de desaparecer.

En uno de ellos afirmaba: “Tengo que ir a ver al novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”.

También se reveló que Agostina publicó en su estado de WhatsApp la frase “alto plan de escape” pocas horas antes de desaparecer.

Protestas y reclamos de justicia

Tras confirmarse el hallazgo de los restos, familiares, vecinos y personas que participaban de la búsqueda realizaron protestas en distintos sectores de Córdoba.

En las cercanías de la vivienda de la adolescente se registraron quemas de neumáticos y cortes de tránsito en demanda de justicia y esclarecimiento total del crimen.

El caso ha generado enorme repercusión mediática y social en Argentina, especialmente por la edad de la víctima, el vínculo del sospechoso con la familia y las múltiples interrogantes que aún rodean el asesinato.