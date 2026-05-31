Más de 420 detenidos en Francia por disturbios tras la victoria del PSG en la final de la Champions League

Manifestaciones en París tras triunfo la victoria del PSG en la final de la Champions League. Captura de pantalla.

Las autoridades francesas detuvieron a más de 420 personas en distintos puntos del país durante los incidentes registrados tras la victoria del París Saint-Germain (PSG) frente al Arsenal en la final de la Champions League, en una noche de celebraciones que derivó en numerosos enfrentamientos, especialmente en la capital francesa.

A las la 1.30 de la madrugada local (19.30 horas en Chile) se habían contabilizado 426 detenciones en toda Francia, de las que 238 correspondían a la Ciudad Luz, según precisó el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez en una entrevista con BFM-TV.

De acuerdo con la autoridad, siete agentes de la policía resultaron heridos, uno de ellos de gravedad en la prefectura de Agen. Este sufrió una lesión en la cabeza, precisó.

Horas antes, las fuerzas de seguridad habían informado de 326 arrestos a nivel nacional, de acuerdo con el último balance facilitado por la Prefectura de Policía de París y recogido por medios como Le Parisien y Le Monde.

Actos vandálicos en barrios de París

Miles de aficionados salieron a las calles para festejar el triunfo del conjunto parisino frente al Arsenal en la final del torneo de fútbol europeo disputada en Budapest, Hungría, pero parte de las celebraciones concluyeron con episodios de violencia y daños materiales.

En los Campos Elíseos de la capital gala se concentraron alrededor de 20.000 personas, mientras la Policía desplegaba distintos operativos para controlar la afluencia de público.

También se registraron importantes concentraciones en los barrios parisinos de Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.

Durante la noche, un quiosco fue incendiado y varios vehículos sufrieron daños por parte de los manifestantes. Adicionalmente varios grupos de individuos intentaron aproximarse a una comisaría del distrito VIII de París, antes de ser dispersados por las fuerzas de seguridad.

Manifestaciones en París tras triunfo la victoria del PSG en la final de la Champions League. Captura de pantalla.

Las autoridades informaron asimismo de una breve invasión de la carretera de circunvalación capitalina, a la altura de Porte Maillot, donde decenas de personas irrumpieron en la vía antes de ser desalojadas.

En los alrededores del Parque de los Príncipes, el estadio del PSG, cerca de un millar de personas fueron contenidas por las fuerzas policiales tras la retirada de barricadas improvisadas.

La prefectura señaló además que durante los procedimientos de seguridad fueron incautadas 24 bengalas y alrededor de un centenar de petardos o morteros pirotécnicos.

También se registraron actos vandálicos contra varios establecimientos comerciales y mobiliario urbano en distintos puntos de la ciudad.

Disturbios fuera de la capital y despliegue policial

Los disturbios tras la final de la Champions League no se limitaron únicamente a París. Las autoridades reportaron incidentes en otras localidades francesas, entre ellas Grenoble y Toulouse.

En la primera se verificaron lanzamientos de artefactos pirotécnicos y daños en escaparates de varias tiendas.

Ante el riesgo de enfrentamientos, el Ministerio del Interior había desplegado con carácter preventivo a 22.000 policías y gendarmes en todo el país, incluidos unos 8.000 efectivos en París y su área metropolitana.

“Nuestra responsabilidad es garantizar a todos una celebración pública pacífica y totalmente segura”, había señalado previamente la Prefectura de Policía, que insistió en sus instrucciones de “capacidad de respuesta, compromiso y firmeza”.