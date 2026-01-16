Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano. Foto: archivo.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado las presiones para que el gobierno de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, permita que se realicen operaciones conjuntas entre sus fuerzas para atacar laboratorios de fentanilo en el territorio mexicano.

Según relataron funcionarios estadounidenses al New York Times, Washington planteó la propuesta por primera vez a principios de 2025, año en que Trump asumió su segundo periodo presidencial no consecutivo, el 20 de enero.

Sin embargo, esta se fue desvaneciendo con el paso de los meses.

La petición se renovó después de que Estados Unidos realizara su ofensiva en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro , según afirmaron las fuentes, quienes hablaron bajo condición de anonimato para abordar asuntos delicados.

Dicha operación para arrestar al otrora líder venezolano, a quien Washington ha acusado de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, se realizó la madrugada del 3 enero de 2026.

Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano. Foto: archivo.

Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga

Las informaciones reunidas por el Times detallan que las autoridades de Estados Unidos quieren que las fuerzas de su país trabajen junto a soldados mexicanos en redadas contra presuntos laboratorios productores de fentanilo en México .

Entre las opciones que han planteado, se encuentra la posibilidad de desplegar efectivos de Operaciones Especiales y oficiales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Hasta el momento, el gobierno mexicano se ha opuesto a la propuesta .

Sheinbaum se ha manifestado a favor de la colaboración entre los dos países para enfrentar el narcotráfico. No obstante, ha rechazado la idea de que tropas estadounidenses sean enviadas a México para operar junto a sus pares locales en la lucha contra los carteles.

En una conferencia de prensa realizada el lunes después de una llamada telefónica con Trump, la presidenta declaró que su homólogo estadounidense, “en general, insiste en la participación de fuerzas de Estados Unidos” .

“Siempre decimos que no es necesario” , reiteró Sheinbaum.

Agregó que Trump “fue receptivo, escuchó, dio su opinión”, y que quedaron en “seguir trabajando” juntos.

Días antes del contacto telefónico entre ambos mandatarios, Trump declaró a Fox News que se necesitaban más medidas para combatir a los carteles de la droga mexicanos.

“Hemos eliminado el 97% de las drogas que entran vía acuática, y ahora vamos a empezar a atacar por tierra en relación a los carteles”, aseguró.

El citado periódico consultó a la administración Trump sobre la situación, pero la Casa Blanca declinó hacer comentarios.

Uno de las fuentes familiarizadas con el asunto dijo al Times que funcionarios mexicanos ofrecieron este mes algunas propuestas a realizar en lugar de las operaciones conjuntas en México entre las fuerzas de ambos países.

Entre ellas se encontró un mayor intercambio de información y que Estados Unidos tenga un rol más amplio en los centros de mando.

Funcionarios estadounidenses afirmaron que ya hay asesores de Washington en los puestos de mando militares de México, quienes comparten información de inteligencia para ayudar a los efectivos locales en sus operaciones contra el narcotráfico.

De acuerdo a las informaciones reunidas por el Times, parte de la administración Trump defiende la idea de que el Ejército de Estados Unidos o la CIA efectúen ataques con aviones no tripulados contra presuntos laboratorios productores de drogas.

Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano. Foto: archivo.

No obstante, agregaron los funcionarios estadounidenses, los laboratorios que producen fentanilo son especialmente difíciles de encontrar y destruir.

Frente a esta situación, Estados Unidos ha trabajado en el desarrollo de herramientas para rastrear las sustancias mientras son elaboradas.

Uno de los funcionarios dijo que los aviones no tripulados son utilizados tanto para encontrar laboratorios como para rastrear cargamentos de precursores químicos que llegan a puertos mexicanos, para luego ser transportados a sus destinos.

Actualmente, esa información se entrega a unidades militares mexicanas, para que después los soldados planifiquen y ejecuten las redadas .

Pero el objetivo de la administración Trump es que sus fuerzas tengan un rol más activo, según las fuentes. Espera que los efectivos de su país participen en las redadas lideradas por tropas locales, entregando apoyo, información de inteligencia y asesoramiento en combate .

Cuando el citado periódico consultó al Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre la situación, este respondió a través de un comunicado que “está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe en cualquier momento y en cualquier lugar”.

Por su parte, un portavoz de la CIA prefirió no hacer comentarios.