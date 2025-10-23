SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

Un comandante de la guardia costera ecuatoriana afirmó al New York Times que un submarino que capturaron tiene una longitud de unos 27 metros, que su construcción costó alrededor de 2 millones de dólares y que tenía la capacidad para transportar hasta 9 toneladas de cocaína.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes. Foto: Truth Social / referencial.

Durante los últimos 15 años, las Fuerzas Armadas de Ecuador han capturado una docena de embarcaciones totalmente sumergibles y semisumergibles, las cuales según se acusa, han sido utilizadas por carteles del narcotráfico para transportar drogas por la vía marítima.

Y, de acuerdo a declaraciones reunidas por el New York Times, las autoridades de Estados Unidos afirman creer que solo se ha interceptado una fracción minoritaria de este tipo de embarcaciones en todo el mundo.

El citado periódico visitó una base naval ubicada en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, en la que se encuentran retenidos una serie de barcos pesqueros y embarcaciones semisumergibles, así como un submarino metálico de gran tamaño, los cuales han sido incautados a grupos del crimen organizado.

Un comandante de la guardia costera ecuatoriana comentó bajo condición de anonimato, por motivos de seguridad, que la Armada del país cuenta con dos submarinos en su flota y que, aunque no se tiene claridad sobre cuántos poseen los carteles del narcotráfico, se estima que tienen muchos más en su poder.

Afirmó que algunas de las embarcaciones retenidas en la base naval fueron capturadas con el apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

A través de estas, los carteles de la droga han expandido la capacidad de sus operaciones para llevar sustancias ilícitas a distintas partes del globo.

El narcotráfico ha sido uno de los puntos en los que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha centrado mayormente sus esfuerzos desde que asumió su segundo periodo no consecutivo en la Casa Blanca, en enero de este año.

En los últimos meses, las fuerzas estadounidenses han realizado una serie de ataques contra embarcaciones en el Caribe, las cuales según acusa, transportaban drogas.

A mediados de octubre, el mandatario aseguró en un post de su red social, Truth Social, que sus tropas atacaron un “submarino narcotraficante”, el cual pasaba “por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico” y estaba cargado “principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales”.

Dos personas murieron en el ataque contra dicha embarcación, mientras que dos sobrevivieron.

Este miércoles 22 de octubre, la administración Trump confirmó que las fuerzas estadounidenses realizaron dos nuevos ataques, pero esta vez, contra embarcaciones que transitaban por aguas del Océano Pacífico.

Al igual que los ataques realizados previamente en aguas del Caribe, compartieron videos desclasificados en los que se muestra cómo son impactadas.

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes. Foto: Truth Social / referencial.

Cómo los carteles del narcotráfico usan submarinos para transportar droga

El uso de embarcaciones semisumergibles por parte de los carteles del narcotráfico latinoamericanos tiene sus orígenes en la década de 1990, como una manera de intentar eludir a las autoridades estadounidenses, según las informaciones reunidas por el Times.

Tanto estas embarcaciones como los barcos pesqueros y las lanchas rápidas son utilizadas para transportar drogas. La cocaína es una de las más comercializadas por estos grupos del crimen organizado.

Las embarcaciones semisumergibles se caracterizan porque, usualmente, su mayor parte se encuentra bajo la superficie del agua. Una cabina de fibra de vidrio figura en la zona superior y permite su navegación.

Según detallaron desde la Armada de Ecuador al citado periódico, suelen tener una tripulación de hasta cuatro personas, mientras que miden alrededor de 15 metros de largo y pueden transportar hasta 1,8 toneladas de cocaína en su interior.

Las autoridades del país estiman que la construcción de un semisumergible que incautaron tenía un valor de aproximadamente un millón de dólares.

Como referencia, agregaron, una tonelada de cocaína puede generar unos 25 millones de dólares en Estados Unidos.

De acuerdo a las informaciones reunidas por el Times, ya a mediados de la década del 2000 las armadas de toda la región comenzaron a ver cómo submarinos completos eran utilizados por los carteles del narcotráfico.

El comandante de la guardia costera ecuatoriana detalló que el que tienen retenido en la base naval de Guayaquil fue capturado en 2010.

Dijo que tiene una longitud de unos 27 metros, que su construcción costó alrededor de 2 millones de dólares y que tenía la capacidad para transportar hasta 9 toneladas de cocaína.

Como respuesta al uso de submarinos, las fuerzas del orden de algunos países comenzaron a usar cámaras de imagen térmica, para así detectar embarcaciones que transitan bajo el agua.

Sin embargo, para evitar ser encontrados, los grupos del crimen organizado empezaron a cubrirlas de plomo y a implementar dispositivos de refrigeración.

Especialistas que investigan este tipo de operaciones afirman que, en un principio, estas embarcaciones solo transportaban drogas desde Sudamérica hacia Centroamérica.

No obstante, los avances de la tecnología han permitido que actualmente puedan atravesar los océanos Pacífico y Atlántico y llegar hasta Europa, África y Australia.

Aunque Ecuador no es reconocido como un centro de producción de cocaína, se estima que cerca del 70% de la cocaína mundial pasa por el país, según datos rescatados por la BBC.

Las informaciones reunidas por el Times detallan que aquello se debe en parte a que limita con Colombia, el mayor productor de cocaína del globo.

A lo anterior se le suma que los puertos de Guayaquil, desde donde se exportan productos como plátanos, pescado y camarones, son vistos por los grupos del crimen organizado como una oportunidad para potenciar sus operaciones.

Lee también:

Más sobre:CrimenNarcotráficoCrimen organizadoCarteles de la drogaEstados UnidosSudaméricaCentroaméricaSubmarinosPolicialSubmarinoSumergiblesSemisumergiblesBarcosCaribeOcéano PacíficoPacíficoDrogasCocaínaFentaniloMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Casa de Allende: Tribunal fija fecha para audiencia tras decisión de la Fiscalía de no perseverar

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

El brazo minero del grupo Luksic actualiza su cálculo de producción de cobre al extremo inferior

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

Por dónde pasará la tormenta tropical Melissa, el fenómeno que se convertirá en un huracán de gran intensidad

NAU recupera la FEUC y Martina Matus será la nueva presidenta tras segunda vuelta entre listas de izquierda

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

Diputadas se anticipan al gobierno y presentan controvertidos proyectos para restituir cobros de luz

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 23 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores
Chile

Dónde y a qué hora ver a Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

Casa de Allende: Tribunal fija fecha para audiencia tras decisión de la Fiscalía de no perseverar

NAU recupera la FEUC y Martina Matus será la nueva presidenta tras segunda vuelta entre listas de izquierda

El brazo minero del grupo Luksic actualiza su cálculo de producción de cobre al extremo inferior
Negocios

El brazo minero del grupo Luksic actualiza su cálculo de producción de cobre al extremo inferior

Los precios del crudo se disparan tras sanciones de Trump contra las mayores petroleras rusas

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes
Tendencias

Cómo los carteles del narcotráfico utilizan submarinos para transportar droga, según informes

Por dónde pasará la tormenta tropical Melissa, el fenómeno que se convertirá en un huracán de gran intensidad

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. U. de Chile en el clásico
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. U. de Chile en el clásico

Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Deportes Copiapó por la Liga de Ascenso

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Sevilla por la liga española

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata
Cultura y entretención

“Puede venir y romper todo”: el día en que Charly García hizo un show para 15 personas en Mar del Plata

La tragedia de Hans Pozo regresa a las tablas del GAM con una mirada cruda y poética

Amy Winehouse, Rehab y la honestidad brutal de una canción

Lula confirma que será candidato en las elecciones de 2026: “Tengo la misma energía que tenía a los 30”
Mundo

Lula confirma que será candidato en las elecciones de 2026: “Tengo la misma energía que tenía a los 30”

Unicef advierte sobre la precaria situación de los niños en Gaza: “El nivel de destrucción y sufrimiento no tiene precedentes”

Rusia dice que “se reserva derecho a responder” a sanciones de la UE y que las de EEUU “no suponen un problema”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales