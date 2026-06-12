Egipto pide a Estados Unidos e Irán “aprovechar la oportunidad” para lograr un acuerdo para “poner fin a la guerra”

El Gobierno de Egipto ha pedido este viernes a Estados Unidos e Irán que “aprovechen la oportunidad” para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra abierta en Medio Oriente a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático, después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, anunciara el jueves la anulación de unos bombardeos previstos ante la posibilidad de un pacto fina.

El Ministerio de Exteriores egipcio ha mostrado en un comunicado publicado en redes sociales la “gran satisfacción” ante el anuncio de Trump sobre la cancelación de estos nuevos ataques aéreos y ha mostrado su esperanza de que “se aproveche la oportunidad para alcanzar un acuerdo sobre los asuntos pendientes y crear las condiciones para poner fin a la guerra y abrir una nueva fase de estabilidad regional”.

Así, ha subrayado la importancia de “resolver los conflictos existentes en la región y el mundo a través de medios pacíficos y diálogo, lejos de las soluciones militares”, al tiempo que ha destacado que El Cairo “continúa sus esfuerzos diligentes, serios y sinceros, en coordinación y cooperación con socios regionales e internacionales, para reducir las tensiones y promover los valores de diálogo”.

“Egipto reitera la necesidad de tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de los países de la región, especialmente de los hermanos Estados árabes del Golfo”, ha dicho, antes de reiterar “su condena a cualquier ataque o violación de la seguridad de los Estados del Golfo, dada su estrecha relación con la seguridad nacional de Egipto, la región y el mundo”.

Por último, la cartera egipcia ha hecho hincapié en que El Cairo espera que “el fin de la guerra con Irán vuelva a centrar la atención internacional en la trágica situación humanitaria y de seguridad del pueblo palestino en la Franja de Gaza y Cisjordania” y que ello permita “acelerar la aplicación de la segunda fase del plan de paz de Trump”.

El propio Trump ha asegurado en las últimas horas haber “puesto fin” a la guerra con Irán, a pesar de que, por el momento, desde la República Islámica no existe pronunciamiento alguno que lo confirme. “Hoy hemos puesto fin a la guerra con Irán y ellos han aceptado no fabricar nunca armas nucleares”, dijo, tras anunciar la citada suspensión de ataques contra territorio iraní.

Irán, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre este último anuncio de Trump, se ha limitado a matizar que “tan pronto” como las autoridades “competentes” hayan arribado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán, en el marco de las negociaciones abiertas --con mediación de Pakistán-- tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, marcado por recientes intercambios de ataques.