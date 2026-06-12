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    Hombre en situación de calle muere apuñalado tras riña en Ñuñoa: hay un sospechoso detenido

    El hecho se registró cerca de las 22 horas del jueves en la intersección de Av. Irarrázaval con Av. General Bustamante.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial, de archivo Diego Martin

    Un hombre perdió la vida la noche del jueves tras ser apuñalado en plena vía pública de la comuna de Ñuñoa, en el marco de una riña con otro sujeto.

    Según se señaló desde Carabineros, personal municipal informó cerca de las 22 horas el desarrollo de una pelea callejera, entre dos sujetos adultos, en la intersección de Av. Irarrázaval con Av. General Bustamante.

    Luego de que uno de ellos quedara tendido en la vía pública, hace arribo personal del SAMU, el que constata el deceso del individuo.

    Al respecto, el teniente Kevin Baeza, oficial de ronda Oriente, explica que el afectado “se encontraba fallecido en el lugar producto de dos heridas cortopunzantes, una proporcionada en el tórax y otra en el sector del cuello”.

    La autoridad policial agregó que gracias al testimonio de testigos, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 33 Comisaría Ñuñoa logró la detención del agresor en su propio domicilio.

    De acuerdo con los mismos testigos, la víctima fatal se encontraba en situación de calle. “Era un plumillero, al parecer, conocido acá en el sector”, sostuvo el teniente Baeza.

    Asimismo, explicó que el atacante detenido es una persona adulta, con antecedentes, sin órdenes vigentes y que no está en situación de calle.

    Más sobre:PolicialÑuñoariñahomicidioCarabineros

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