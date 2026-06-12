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    Un tribunal surcoreano condena al expresidente Yoon a 30 años de prisión por el caso de los drones en Corea del Norte

    El exmandatario fue acusado de intentar crear una situación de guerra entre las dos Coreas mientras tramaba una ofensiva autoritaria para eliminar a sus opositores políticos y “monopolizar” el poder.

    Por 
    Lya Rosen
    El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol. Foto: Archivo.

    Un tribunal de Corea del Sur condenó este viernes al expresidente Yoon Suk-yeol a 30 años de prisión por cargos relacionados con el envío de drones militares sobre Pyongyang, para aumentar las tensiones con Corea del Norte y así justificar la declaración de la ley marcial en su país.

    Según la agencia de noticias Yonhap, el Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Yoon culpable de abuso de poder y de ayudar al enemigo, afirmando que había conspirado desde el principio para llevar a cabo la incursión con drones de octubre de 2024.

    La corte afirmó que estas acciones perjudicaron los intereses militares de Corea del Sur al exponer sus capacidades, socavar su capacidad para llevar a cabo operaciones futuras e impulsar a Norcorea a reforzar su postura defensiva.

    El exmandatario negó haber cometido delito alguno y sus abogados afirmaron que él no ordenó ni tampoco aprobó posteriormente la operación.

    Como consignó Reuters, de acuerdo a sus defensores, la orden de Yoon no guardaba relación con la ley marcial, sino que era una respuesta a meses de lanzamientos norcoreanos de globos llenos de basura a través de la frontera entre ambas naciones.

    Juicio a Yoon Suk-yeol. Foto: Archivo.

    Los investigadores, liderados por la fiscal especial Cho Eun-suk, habían solicitado en abril una pena de 30 años de prisión para el expresidente, acusándolo de intentar crear una situación de guerra entre las dos Coreas mientras tramaba una ofensiva autoritaria para eliminar a sus opositores políticos y “monopolizar” el poder.

    También habían solicitado una pena de 25 años de prisión para Kim Yong Hyun, su exministro de Defensa y un confidente clave de Yoon que ayudó a planificar y movilizar fuerzas para la declaración de la ley marcial.

    El fallo de hoy se suma a una serie de sentencias contra el derrocado líder conservador, que fuera el fiscal general de Corea del Sur. Entre ellas la condena de febrero de un tribunal que lo condenó a cadena perpetua tras declararlo culpable de liderar una insurrección.

    El exjefe de Estado coreano fue destituido de su cargo el año pasado después de que el Tribunal Constitucional ratificara su juicio político, lo que provocó elecciones anticipadas que ganó el presidente liberal Lee Jae-myung.

    Yoon, que ya se encuentra bajo custodia, puede apelar el fallo del juzgado inferior emitido este viernes, de acuerdo a Reuters.

    Más sobre:Corea del SurYoon Suk-yeolExpresidenteCorea del NorteDronesTribunalCondenaMundo

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