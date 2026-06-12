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    Fujimori mantiene una ventaja de 1.300 votos sobre Sánchez en las presidenciales de Perú, con el 98,2% escrutado

    La candidata de Fuerza Popular cuenta con el 50,004% de las preferencias frente al 49,996% de Sánchez.

    Por 
    Claudio Portilla
     
    Europa Press
    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

    La candidata ultraderechista Keiko Fujimori mantiene su ventaja por un estrecho margen de apenas 1.303 votos sobre su rival en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Perú, el izquierdista Roberto Sánchez, con el 98,258% de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

    Concretamente, la candidata de Fuerza Popular cuenta con el 50,004% de los sufragios, equivalente a 9.036.048 votos; mientras que la alternativa de Juntos por el Perú se mantiene con el 49,996% de las preferencias, equivalente a 9.034.743 votos.

    Fujimori, que se distancia de Sánchez por un 0,008% tras haber conseguido recuperar, este jueves, el liderazgo del conteo de votos en esta segunda ronda electoral, ha manifestado en declaraciones a los medios que su formación, “sea cual sea el ganador”, no solo está dispuesta a “dialogar” sino que es consciente de que deberá hacerlo de cara al próximo quinquenio.

    “Esperaremos a los resultados de la ONPE para luego, espero yo, poder conversar con Roberto Sánchez”, ha remarcado la candidata de Fuerza Popular.

    Cabe recordar que, según ha insistido esta semana el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, los resultados oficiales de la segunda ronda no se conocerán hasta, aproximadamente, mediados de julio.

    Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Perú, Carlos Pareja, ha destacado que las 119 oficinas consulares repartidas por el mundo han cumplido con la entrega de las actas electorales, cerrando, por consiguiente, la fase de recepción de votos emitidos por los peruanos residentes en el exterior.

    “Ha sido grato constatar que las misiones de observación han señalado que la jornada electoral se ha llevado de manera tranquila y ordenada. Naturalmente, este es un proceso vivo porque continúa hasta que el JNE declare al ganador de las elecciones”, ha indicado Pareja en declaraciones recogidas por Radio Exitosa.

    Con todo, en relación al conteo de votos en el exterior, Juntos por el Perú ha solicitado la nulidad de casi el 90% de las mesas en Estados Unidos, argumentando supuestas irregularidades en la instalación y registro de votantes.

    Ello supone que el JNE tendrá que evaluar la petición de la formación de Sánchez, lo que podría implicar que el anuncio de los resultados oficiales se dilate más en el tiempo.

    Más sobre:PerúEleccionesKeiko FujimoriRoberto Sánchez

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