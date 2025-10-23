SUSCRÍBETE
Cómo fueron los ataques de EEUU contra dos embarcaciones que transportaban droga en el Pacífico, según acusa Trump

El Departamento de Defensa detalló que dos personas murieron a bordo de una y que tres fallecieron en la otra. Se trata de los primeros ataques de este tipo en el Pacífico y ocurren tras una serie de otras acciones en el Caribe, contra embarcaciones que acusan de estar vinculadas al narcotráfico.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Cómo fueron los ataques de EEUU contra dos embarcaciones que transportaban droga en el Pacífico, según acusa Trump

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que las fuerzas estadounidenses atacaron dos embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, esta vez, en aguas del Océano Pacífico.

Durante los últimos meses, las tropas del país norteamericano han realizado una serie de ataques contra embarcaciones en el Caribe, bajo la acusación de que estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico.

Los recientes ataques ocurridos en el Pacífico se posicionan como el octavo y el noveno ataque armado de Estados Unidos desde que comenzaron estas acciones ofensivas el pasado 2 de septiembre.

Asimismo, se trata de los primeros que ocurren en el Pacífico.

El secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, detalló que dos personas murieron a bordo de una de las embarcaciones y que tres fallecieron en la otra.

Agregó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en los ataques.

Hegseth afirmó que la inteligencia estadounidense tenía información sobre las embarcaciones y consideraba que estaban transportando sustancias ilícitas en aguas internacionales.

Tras los recientes ataques en el Pacífico, Trump aseguró que tiene la autoridad legal para continuar realizando estos ataques en aguas internacionales.

Junto con ello, según declaraciones rescatadas por la BBC, dijo que podría acudir al Congreso si decide ampliar los objetivos en tierra.

“Tenemos permiso para hacerlo, y si lo hacemos en tierra, es posible que volvamos al Congreso”, dijo este miércoles 22 de octubre a la prensa desde el Despacho Oval.

El abanderado republicano advirtió que su gobierno está “totalmente preparado” para ampliar las operaciones antidroga en tierra, lo que según han planteado numerosos analistas, promete traducirse en una escalada de tensiones en la región.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó: “Si la gente quiere dejar de ver cómo explotan los barcos de droga, que dejen de enviar droga a Estados Unidos”.

Cómo fueron los ataques de EEUU contra dos embarcaciones que transportaban droga en el Pacífico, según acusa Trump.

Cómo fueron los ataques de EEUU contra embarcaciones en el Pacífico

El titular de la cartera de Defensa compartió videos desclasificados de los ataques en su cuenta de X.

En el primero de los registros, se puede ver cómo una lancha de color azul transita por el mar, para luego ser alcanzada por un proyectil de las fuerzas estadounidenses.

Las imágenes son similares a las de los ataques previos contra embarcaciones que la administración Trump ha difundido en los últimos meses.

“Los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio. Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia”, escribió Hegseth en la mencionada red social.

Un segundo video compartido por el secretario de Defensa durante la jornada de este miércoles muestra cómo una lancha diferente es atacada. El registro incluye imágenes de la embarcación en llamas y, al final, se pueden ver paquetes que quedan flotando en el mar.

“Estos ataques continuarán, día tras día. No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades. Estos narcotraficantes son la Al Qaeda de nuestro hemisferio y no escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga”, reiteró Hegseth.

Hasta el momento, al menos 37 personas han muerto en los ataques de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones que, según acusa la administración Trump, estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico.

