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    Nacional

    Instituto Nacional suspende las clases durante la mañana de este viernes tras amenaza de tiroteo

    Según señalaron desde el establecimiento, la medida se toma tras "la recepción de amenazas graves relacionadas con un eventual tiroteo".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El Instituto Nacional decidió suspender las clases durante la mañana de este viernes tras una serie de amenazas de tiroteo.

    A través de un comunicado emitido por el equipo directivo del establecimiento, es que dieron a conocer la medida señalando que “debido a la recepción de amenazas graves relacionadas con un eventual tiroteo en el establecimiento (...) se ha determinado suspender las clases de la jornada de la mañana del día viernes 12 de junio".

    Según añadieron, el Equipo Directivo Directivo sostendrá durante la jornada una reunión con el SLEP con el fin de abordar la situación y “definir las medidas necesarias para resguardar la seguridad de toda la comunidad”.

    “Solicitamos a estudiantes y apoderados mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación del establecimiento, a través de los cuales se informará oportunamente cualquier nueva determinación”, añadieron.

    De acuerdo a la información conocida por La Tercera, los directivos habrían recibidos videos con las amenazas a raíz de lo cual se tomó la decisión.

    En el último tiempo han sido múltiples los colegios que han visto afectado su funcionamiento debido a amenazas de este tipo. Es así como en abril, semanas después del crimen de una inspectora en Calama, más de 60 colegios habían suspendido sus clases por este tipo de amenazas.

    Más sobre:Instituto NacionalAmenazasTiroteo

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