De 31 Minutos al ejército de terracota: las exposiciones del Centro Cultural La Moneda adquieren nueva vida

De 31 Minutos al ejército de terracota: el Centro Cultural La Moneda recurre a la IA para revisar su historia

Siguiendo los ejemplos de instituciones del mundo de la cultura de Nueva York, Tokio y Bilbao, el Centro Cultural La Moneda (CCM) revisa su propia historia usando la inteligencia artificial generativa como medio de expresión.

Vivir el archivo: 20 años de exposiciones en tiempo real es el título de la instalación que estará abierta al público en la Galería de Patrimonio a partir de este viernes 19 de junio y hasta el próximo 1 de noviembre. Un espacio en el que conviven las imágenes de las exposiciones más recordadas del espacio ubicado bajo la Plaza de la Ciudadanía a lo largo de sus dos décadas de historia.

Mediante inteligencia artificial y tecnologías generativas, estas imágenes se relacionan y se transforman. Esos paisajes visuales y sonoros se modifican con cada visita según las respuestas que el público ingrese en un tótem interactivo.

En palabras de Felipe Bascuñán, director ejecutivo (i) del Centro Cultural La Moneda, “hay algo emocionante en lo que propone esta instalación: revivir las imágenes de exposiciones y obras que marcaron a generaciones de chilenos –los guerreros de terracota, las armaduras de samuráis y los títeres de 31 Minutos– y transformarlas con una sola palabra, con lo que cada persona trae consigo, para dar lugar a algo que nunca había existido antes”.

“El archivo del Centro Cultural La Moneda deja de ser así un registro del pasado y se convierte en materia viva que el público podrá moldear en tiempo real. Eso es exactamente lo que significa para nosotros vivir la cultura: no contemplarla desde afuera, sino habitarla, transformarla y reconocerse en ella. Es nuestra invitación”, destaca.

La instalación propone que cada visitante conteste una pregunta: “¿Qué palabra relacionas con cultura?”. Tras completar su respuesta en el tótem interactivo, la inteligencia artificial generativa identifica campos semánticos y establece vínculos entre las exposiciones, originando nuevas relaciones que se proyectan en tiempo real en toda la galería.

“El algoritmo no decide lo que es importante, más bien opera a partir de lo que el público considera significativo y construye desde ahí nuevas visualizaciones en base al archivo de dos décadas del centro cultural”, indican desde la institución.

Además, la exposición contempla un sector destinado al making off. Integrada por cinco pantallas que detallan el funcionamiento de la instalación, esta fase se adentra en cómo opera la inteligencia artificial, revela cómo las palabras ingresadas por los visitantes activan vínculos entre las exposiciones, sus conceptos centrales y sus imágenes de archivo, y ofrece información específica de cada muestra.

La revisión contempla desde México. Del cuerpo al cosmos (2006), su exposición inaugural con 190 piezas de arte prehispánico mexicano, hasta las recientes Museo 31 (2024), sobre el universo de 31 Minutos, y Reflejos de Chile (2025), que exhibió parte de la colección pictórica del Banco Central. También se encuentran La antigua China y el ejército de terracota (2009), Samurái. Armaduras de Japón (2015-2016) y Cómo diseñar una revolución (2023).

La iniciativa es una coproducción del Centro Cultural La Moneda con 500 Nanómetros, empresa chilena especializada en experiencias inmersivas y tecnologías XR con más de 15 años de trayectoria. Encabezada por Antonia Valenzuela, Valentina Ripamonti y Florencia Larrea, ha desarrollado proyectos como Chile, Patrimonio VR –una experiencia sobre los sitios UNESCO del país– y Mediamorfosis, un festival de narrativas inmersivas.

“Entendemos la tecnología como una herramienta para acercar a las personas a nuevas experiencias culturales. Con Vivir el archivo quisimos transformar 20 años de memoria del Centro Cultural La Moneda en una experiencia viva, donde el público deja de ser espectador para convertirse en parte activa de la obra”, apunta Valenzuela, directora ejecutiva de 500 Nanómetros.

“Como productoras ejecutivas de esta instalación, nos interesó crear un espacio donde patrimonio, inteligencia artificial y participación dialogaran para abrir nuevas formas de relacionarnos con la cultura”, agrega.

Sergio Mora-Díaz, reconocido artista que ejerce como director artístico de la instalación, asegura que la percibe “como un espacio donde conversan la memoria y la imaginación”.

“En un momento en que todavía estamos aprendiendo a relacionarnos con grandes cantidades de imágenes e información, me interesa explorar cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a descubrir conexiones e imaginar nuevas formas de crear y relacionarnos con la cultura”, declara.

Vivir el archivo cuenta con el desarrollo tecnológico de Sinestesia y la colaboración tecnológica de Lenovo. La entrada es gratuita y el acceso está organizado en grupos de hasta 15 personas cada 30 minutos.