Jim Jarmusch: “No pretendo decir nada en particular, salvo que la empatía es importante”

Jim Jarmusch (Ohio, 1953) siempre fue más cercano a su madre, una crítica de cine, que a su padre, un hombre de negocios de ascendencia alemana que nunca aceptó que se dedicara a hacer películas y con el que tuvo roces desde temprana edad.

Tal vez, si él fuera un artista que piensa y vive el cine como un medio para exorcizar sus demonios, se hubiera embarcado en la realización de una cinta sobre la explosiva relación de un hijo y su papá. Sin embargo, Jarmusch, un director que ha amasado un lenguaje propio desde los 80, ha concebido una obra colmada de una serenidad propia de su cuño.

Con Padre madre hermana hermano, su largometraje más reciente, el autor de Stranger than paradise (1984) se propuso hacer lo que llama “tres pequeños arreglos florales”, es decir, tres historias que giran en torno a hijos y progenitores que comparten una relación difícil (o derechamente ausente). Un ejercicio en el que mandan las palabras no dichas y un fina capa de humor.

Su idea, explica a Culto desde su departamento en Nueva York, consistía en que fueran “observacionales, no críticos ni juiciosos. Todos los personajes tienen defectos, como todos nosotros. Y vemos algunos de sus defectos, vemos sus dificultades de comunicación. Pero sólo quería observarlos con empatía. No pretendo decir nada en particular, salvo que la empatía es importante. Sólo quería fomentar la observación empática”.

El proceso creativo de Jarmusch consiste en escribir pensando en actores con los que ya ha trabajado o le gustaría trabajar y no en una historia o un concepto demasiado definidos. Siguiendo nuevamente la misma lógica, esta vez el origen de la idea está aparejado a que empezó a imaginar a Tom Waits y Adam Driver como padre e hijo. Luego se propuso que la actriz Mayim Bialik –a quien identificaba como una de las conductoras del programa Jeopardy!– podía ser la otra integrante de esa familia y así, poco a poco, terminó tejiendo una película compuesta por tres segmentos independientes.

La segunda sección es protagonizada por Charlotte Rampling, Cate Blanchett y Vicky Krieps, y la tercera se ambienta en París y tiene a Indya Moore y Luka Sabbat como dos hermanos que lidian con el vacío producido por el fallecimiento de sus padres. “Todo sucedió de forma un tanto impredecible, por decirlo de alguna manera”, sostiene.

Premiada con el León de Oro del Festival de Venecia 2025 –y recién añadida al catálogo de la plataforma Mubi–, la cinta es un regreso al registro en el que director se siente más a gusto: historias pequeñas y sin estridencias, plagadas de humanidad, donde la riqueza reside en los detalles y en los gestos sutiles antes que en los brochazos. Una nueva demostración de que hay pocos a su nivel cuando se trata de tejer situaciones, en principio, antidramáticas.

“En realidad no quería hacer un filme sobre las complejas dinámicas de la interacción familiar, sino que observar los detalles sin juzgar”, enfatiza.

-En otras ocasiones ha dicho que cree que esta película funciona como una acumulación. ¿Qué tan preocupado estaba por mantener la cohesión entre las tres historias sin que nada resultara demasiado obvio?

Construimos este filme con mucha delicadeza, partiendo de los detalles. Y aprecio que lo veas, porque se requiere mucho esfuerzo para que parezca fácil. No hay grandes acontecimientos, no hay drama, no hay acción, no hay sexo, no hay violencia. No hay lo que se suele esperar en las tramas. No hay venganza, no hay resolución de conflictos, no hay nada de eso. Simplemente observamos pequeños detalles entre las personas y los acumulamos. Y por eso la acumulación fue tan cuidadosa, como si se tratara de componer una pieza musical en tres movimientos diferentes. Así que sí, requirió mucho esfuerzo y estoy orgulloso de esta acumulación. Esto es algo aparte, pero me parece interesante que es como si los padres (de los tres capítulos) estuvieran montando pequeños escenarios teatrales (...) Eso no responde exactamente a tu pregunta, pero es otro aspecto que tuve presente como una especie de guía para acumular detalles visuales y emocionales.

Foto: Pat Martin Pat Martin Photography

-A diferencia de los hermanos en los dos primeros capítulos, los gemelos del tercer segmento parecen muy unidos. ¿De dónde surgió eso?

Hay una ternura entre ellos. Mi madre y su hermano eran gemelos, y eran bastante telepáticos, de ahí surgió la idea. (Este capítulo) no se trata de la falta de comunicación, sino de la ausencia. Ellos se enfrentan a la pérdida, y se tienen el uno al otro, y tienen una conexión muy estrecha, incluso telepática, hasta cierto punto. Por lo tanto, esa historia se adentra en un terreno ligeramente diferente al de la falta de comunicación. En realidad trata sobre la pérdida, en cierto modo sobre el duelo y la ternura. Así que eso supuso un ligero cambio en el tono musical de las cosas, porque cada capítulo tiene un tono musical diferente.

-¿Cómo trabajó la sensación del tiempo de la película?

Para mí el tiempo es bastante naturalista. El tiempo es muy importante en este filme porque todo transcurre en un breve periodo, básicamente en una tarde. Al igual que en la música, las notas que no se tocan afectan a las que sí. Lo que se omite, como el ritmo de los diálogos o las pausas, se vuelve muy importante para la música en general. En estos tres capítulos esta sensación de tiempo reside en el ritmo de las cosas y en lo que no se dice.

Con su pandilla y skaters

Acaso el gesto más ambicioso de su nuevo largometraje reside en que Padre madre hermana hermano se filmó entre Nueva Jersey, Dublín y París. Todo un lujo para una iniciativa que, pese a contar con grandes estrellas en su reparto, sigue siendo una producción independiente.

“Me encanta viajar. También me encanta estar en lugares que no conozco del todo, por lo que tener la oportunidad de trabajar en estos otros lugares fue un gran placer. Y fue un reto. Nuestros equipos eran diferentes en cada lugar, aunque no del todo distintos”, señala.

carole bethuel

Si bien recalca que “en los tres encontré una gran belleza e interés”, la capital francesa despunta porque allí pasó parte de su juventud. “París forma parte de mi vida, por lo que fui muy cuidadoso y trabajé con mucho cuidado con Yorick (Le Saux), el director de fotografía, y con Marco (Bittner Rosser), el diseñador de producción, para no mostrar un París turístico, sino que un París que funcionara para la historia. Y creo que lo conseguimos”.

El autor de Flores rotas (2005) se maravilla al hablar de algunos accidentes que ocurrieron durante la realización de la película. ¿Un par de ejemplos? Originalmente Cate Blanchett y Vicky Krieps, hermanas en la segunda sección, interpretarían a personajes opuestos, pero se encontró con que ambas actrices le pidieron encarnar el rol de la otra. Lejos de complicarse, aceptó el requerimiento con gusto.

“Trabajar con ambas fue una verdadera alegría. Y Charlotte Rampling, oh, Dios, qué regalo trabajar con ella. Acabo de pasar tiempo con ella en París haciendo un poco de prensa y ahora le acabo de mandar un mensaje sólo para decirle que siento ansiedad por separación, porque la extraño. Es un ser humano fantástico y asombroso. Amo a Charlotte Rampling”.

-Ya había trabajado con varios de los actores que participan en la película. ¿Qué aporta eso a su proceso?

Obtienes una especie de taquigrafía, una especie de confianza. Esto lo digo como una especie de cumplido: cuando trabajas con actores, en cierto modo eres una especie de padre. Porque… ¿Cómo digo esto? El hecho mismo de ser actor implica adoptar una especie de actitud infantil que se les impone. Es decir, vas a fingir ser otra persona por encargo, y las herramientas que utilizas son tus experiencias y tus emociones personales. Eso es como poner a alguien en una especie de situación precaria. Y tienen que ser algo libres y, en cierto nivel, infantiles, por lo que tengo que guiarlos. No lo digo como algo negativo. Y si ya has trabajado con ellos antes, existe una especie de confianza establecida. Eso es muy valioso. Me parece muy interesante tener esa confianza de su parte.

-Si bien la película habla de generaciones, sólo vemos a las generaciones más jóvenes a través de breves apariciones de skaters. ¿Eso fue intencional? ¿Cómo se siente ante la posibilidad de representar a la Generación Z?

Creo que uno no tiene edad si se interesa por todos los grupos de edad y no se identifica con ninguno, que es mi caso. Tengo amigos de 85 años. Tengo amigos de 15 años. Simplemente me gusta estar abierto a todas las perspectivas de los diferentes grupos de edad, de las diferentes personas. He estado en limusinas con estrellas de cine. He estado en fiestas de moda elegantes en París. He estado en clubes de punk rock con pisos cubiertos de vómito. He trabajado en una acería. He visto muchas cosas y me gusta observar diferentes perspectivas de cómo vive la gente en el mundo. Y esto también se aplica a sus edades. Me encantan los skaters porque, para mí, representan una especie de libertad. Viven como quieren. Se desplazan con un pequeño dispositivo con ruedas que los hace libres. Visten con su propio estilo. No les gustan las autoridades. No les gusta que les digan qué hacer. Suelen ser no binarios y antiautoritarios. Me atrae mucho su espíritu. Por eso me gustó incluirlos en el filme, como una especie de respiro, como una especie de homenaje a su libertad.