Muerte de líder del cartel de Jalisco Nueva Generación desata violencia en varios estados de México

El ejército mexicano mató el domingo al líder del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, decapitando al que se había convertido en el cartel más poderoso de México.

Oseguera Cervantes resultó herido durante un operativo para capturarlo el domingo en Tapalpa, Jalisco, a unas dos horas en auto al suroeste de Guadalajara, y falleció mientras era trasladado en avión a Ciudad de México, informó la Secretaría de Defensa Nacional en un comunicado. El estado es la base del cartel conocido por traficar grandes cantidades de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos.

Durante el operativo, las tropas fueron atacadas y mataron a cuatro personas en el lugar. Tres personas más, entre ellas Oseguera Cervantes, resultaron heridas y fallecieron posteriormente, según el comunicado. Otras dos personas fueron detenidas y se incautaron vehículos blindados, lanzacohetes y otras armas. Tres miembros de las fuerzas armadas resultaron heridos y recibieron atención médica.

Dos presuntos integrantes más fueron detenidos. La autoridad federal precisó que serán las instancias periciales correspondientes las encargadas de realizar la identificación legal y forense.

En el operativo fueron asegurados vehículos blindados y armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, lo que puso de manifiesto el nivel de equipamiento táctico del grupo criminal.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo que la muerte del Mencho “es una gran noticia para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

El funcionario calificó a Oseguera como “uno de los capos de la droga más sanguinarios y despiadados” y felicitó a las fuerzas del orden de México. Además, lamentó las escenas de violencia desatadas en partes del país. “No es de extrañar que los malos estén respondiendo con terror. Pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo, México!”, expresó.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto del Mencho. El cartel Jalisco Nueva Generación, que nació en 2009, es una de las organizaciones criminales más poderosas y de mayor crecimiento en México.

En febrero, la administración Trump designó al cartel como organización terrorista extranjera.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, al igual que su predecesor, ha criticado la estrategia de “capos” de gobiernos anteriores, que eliminaba a los líderes de los carteles solo para desencadenar estallidos de violencia a medida que estos se fragmentaban.

La agencia The Associated Press indicó que, si bien la mandataria ha mantenido su popularidad en México, la seguridad es una preocupación persistente, y desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo hace un año ha estado bajo una enorme presión para obtener resultados en la lucha contra el narcotráfico.

El cartel Jalisco ha sido uno de los más agresivos en sus ataques contra el ejército, incluyendo helicópteros, y es pionero en el lanzamiento de explosivos desde drones y la instalación de minas. En 2020 perpetró un espectacular intento de asesinato con granadas y rifles de alto calibre en el corazón de la Ciudad de México contra el entonces jefe de la policía capitalina y actual secretario de Seguridad Federal.

Según The Associated Press, la DEA considera al cartel tan poderoso como el de Sinaloa, uno de los grupos criminales más famosos de México, con presencia en los 50 estados de Estados Unidos. Es uno de los principales proveedores de cocaína al mercado estadounidense y, al igual que el de Sinaloa, obtiene miles de millones de dólares de la producción de fentanilo y metanfetaminas. Sin embargo, Sinaloa se ha visto debilitado por las luchas internas tras la pérdida de sus líderes, Ismael el “Mayo” Zambada y Joaquín el “Chapo” Guzmán, ambos bajo custodia estadounidense.

Oseguera Cervantes había estado involucrado significativamente en actividades de narcotráfico desde la década de 1990. Fue condenado por conspiración para distribuir heroína en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, en 1994, y cumplió casi tres años de prisión. Tras su liberación, Oseguera Cervantes regresó a México y se reincorporó al narcotráfico.

Desde 2017, Oseguera Cervantes había sido acusado varias veces en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

La acusación formal sustitutiva más reciente, presentada el 5 de abril de 2022, acusaba a Oseguera Cervantes de conspiración y distribución de sustancias controladas (metanfetamina, cocaína y fentanilo) con fines de importación ilegal a Estados Unidos, y uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico. Oseguera Cervantes también estaba acusado bajo la Ley de Control de Cabecillas de la Droga por dirigir una organización criminal continua.

Violencia en otros estados

El asesinato del poderoso capo desencadenó varias horas de bloqueos viales con vehículos incendiados en Jalisco y otros estados como Michoacán, Tamaulipas, Colima y Guanajuato. Estas tácticas son comunes entre los carteles para bloquear operaciones militares.

El Gabinete de Seguridad de México informó que había 21 bloqueos carreteros en distintos puntos del estado de Jalisco, en el occidente de México. “Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo a baja velocidad pero constante. De igual forma, cinco ya han sido desactivados”, informó el Gabinete de Seguridad en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Las autoridades dijeron que trabajan para restablecer la circulación y “garantizar la seguridad” de la población.

Videos que circulaban en redes sociales mostraban columnas de humo sobre la ciudad turística de Puerto Vallarta, en Jalisco, y a la gente corriendo por el aeropuerto de la capital del estado, Guadalajara, presa del pánico. El domingo por la tarde, Air Canada anunció la suspensión de sus vuelos a Puerto Vallarta debido a la situación de seguridad y recomendó a sus clientes no acudir al aeropuerto.

Por medio de redes sociales, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, lanzó un aviso dirigido a sus pasajeros ante posibles afectaciones en las vialidades cercanas a la terminal aérea.

En este contexto, la terminal aérea informó que, debido a “situaciones imprevistas en las rutas cercanas al aeropuerto”, se recomienda a los viajeros tomar precauciones adicionales al planificar su llegada.

El Gobierno de Guanajuato informó que la situación en 23 municipios se encuentra bajo control, luego de los hechos registrados tras el operativo federal en el estado vecino de Jalisco. En un comunicado, el gobierno estatal señaló que “todas las carreteras están libres y sin afectación” y que no existe riesgo para circular por vías estatales o federales, las cuales permanecen bajo vigilancia de fuerzas estatales y federales.

“Hubo incidentes en varios municipios, los cuales ya fueron contenidos. Hay saldo blanco, detenciones y las vialidades están libres”, indicaron las autoridades, al precisar que el aeropuerto opera con normalidad y que no se registran incidentes en los centros penitenciarios.

Asimismo, informaron que durante el despliegue se realizaron detenciones en distintos puntos de la entidad y se evitó la quema de vehículos. En el operativo participan elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones municipales.

La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León “debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y actividades delictivas relacionados”.

La sede diplomática instó a los ciudadanos estadounidenses a permanecer bajo resguardo hasta nuevo aviso.

Según explicó el diario El País, la muerte del Mencho “coloca a México en terreno desconocido, con el Mundial de Fútbol a las puertas y la evidente capacidad del crimen para provocar caos en ciudades y vías de comunicación. Empieza ahora la cuenta atrás de la previsible batalla por su sucesión. Parte de la fortaleza del grupo criminal estos años yacía en la sobrevivencia de sus principales operadores, con la excepción de Abigael González, alias ”Cuini", extraditado hace unos meses a Estados Unidos”.