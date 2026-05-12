Luz Casal regresa a Chile con presentaciones en Santiago y Temuco

La cantante española Luz Casal anuncia dos próximas presentaciones en Chile. La artista se presentará próximo 18 de octubre en el Teatro Municipal de Santiago. Antes, estará en el Dreams Temuco el próximo 17 de octubre.

La célebre voz de temas como Piensa en mi o Un año de amor, llega con su espectáculo Me voy a permitir. Un concierto que promete emoción, elegancia y un recorrido por los grandes clásicos de su carrera junto a las canciones de su más reciente trabajo discográfico.

En esta ocasión, Luz presenta en gira su nuevo disco, Me voy a permitir, definido como el trabajo más ecléctico e inclasificable de toda su trayectoria. En este proyecto, la artista se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas y diez formas de entender el mundo, moviéndose con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada.

Venta de entradas a partir del 12 mayo a las 15:00 hrs

• Artista: Luz Casal

• Gira: “Me voy a permitir” Temuco

• Fecha: 17 de octubre de 2026

• Horario: 20:00 hrs.

• Lugar: Casino Dreams Temuco

Venta de entradas en Ticketmaster.cl

• Artista: Luz Casal

• Gira: “Me voy a permitir” Santiago

• Fecha: 18 de octubre de 2026

• Horario: 20:00 hrs.

• Lugar: Teatro Municipal de Santiago (Agustinas 794, Santiago Centro)

Venta de entradas en Ticketpro.cl