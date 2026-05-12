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    La OMS advierte que Gaza sigue sin contar con “acceso total” a la ayuda humanitaria pese a “cierta mejoría”

    Además añadió que “muchos hospitales prácticamente han desaparecido, y eso supone otro gran problema".

    Por 
    Europa Press
    Rizek Abdeljawad

    El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha reconocido una “cierta mejoría” en las evacuaciones médicas que se están produciendo en Palestina, así como en el acceso de ayuda humanitaria, sin embargo, ha advertido de que todavía “no existe un acceso total”.

    “La situación no es la que desearíamos porque todavía no hay un acceso total garantizado. Por ejemplo, seguimos teniendo problemas con la llegada de medicamentos que deberían poder entrar en Gaza”, ha señalado Tedros durante una rueda de prensa junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

    En este contexto, el director general de la OMS ha subrayado que tendrían que llegar al día unos 600 camiones con ayuda humanitaria, aunque no se está registrando esta cifra. Además, algunos camiones están entrando en la Franja con mercancías destinadas a la venta, pese a que muchos ciudadanos gazatíes no pueden permitírselas. “Lo que necesitamos es hacer llegar ayuda humanitaria para que las personas puedan acceder a la asistencia que necesitan”, ha apuntado.

    Así, ha insistido en que, pese a la ligera mejoría registrada, la situación sigue siendo muy preocupante. “Todavía no existe un acceso total. Esta situación continúa representando un enorme desafío”, ha señalado, al tiempo que ha recordado el grave deterioro de las infraestructuras y del sistema sanitario. “Muchos hospitales prácticamente han desaparecido, y eso supone otro gran problema”, ha añadido.

    Por último, ha afirmado que la OMS trabaja actualmente en la rehabilitación de instalaciones médicas para garantizar que las personas que necesitan atención sanitaria puedan recibirla. “Esa es nuestra prioridad en estos momentos”, ha finalizado.

    Más sobre:GazaIsraelOMSAyuda humanitaria

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