“Les decían de la banda de los cuchillos”: Javier Olivares afirma que le entregó a Fiscalía información sobre sujetos que fueron detenidos

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, abordó este lunes la agresión que sufrió durante la madrugada del domingo al interior de un club deportivo en Olmué y aseguró que él y su equipo entregaron antecedentes a la Fiscalía sobre los presuntos autores del ataque.

En entrevista con Tolerancia Cero de CNN Chile, el parlamentario sostuvo que “fueron dos delincuentes los que me agredieron en el club deportivo en Olmué. Estamos esperando mañana (martes) la formalización”.

Asimismo, descartó que se tratara de una pelea y aseguró que “pueden decir cualquier cosa. Esto efectivamente es una agresión”.

“Estuve seis minutos en el club deportivo. Ingresé, pagamos nuestra entrada, mi jefa de gabinete, uno de mis asesores y yo. Posteriormente hicimos el ingreso para saludar al presidente del club, que estaba en la cocina de la sede. Había cerca de 100 personas. Todo eso está grabado además”, relató.

“Luego, a las 00.05 ingreso a la pista, dando un paso de baile, y viene un ataque por la espalda de una persona que terminamos identificando”, añadió.

“La banda de los cuchillos”

En esa línea, Olivares afirmó que, en su calidad de periodista, realizó junto a su equipo diligencias para establecer quiénes serían los involucrados.

“Llegamos rápidamente a identificar a estas personas. Obviamente mi jefa de gabinete es del sector de Olmué también, conoce, se mueve rápido. También muchas personas nos llaman y nos dicen que estas personas eran delincuentes, que les decían la ‘banda de los cuchillos’” , afirmó.

“Los vecinos saben perfectamente quiénes son, nos traspasan esta información a nosotros y nosotros se la damos a la Fiscalía”, agregó.

El diputado también aseguró que existen registros audiovisuales de toda la secuencia y que estos ya están en manos del Ministerio Público.

Consultado por sus declaraciones respecto a que los agresores serían simpatizantes de la “extrema izquierda”, Olivares sostuvo que “cuando me pegan el combo, nosotros escuchamos claramente cuando alguien grita ‘viva la izquierda’ o ‘la izquierda nunca muere’. Yo lo escuché”.

Pese a ello, señaló que desconoce si los involucrados tienen militancia política, aunque aseguró que en redes sociales realizaban publicaciones en contra del Presidente José Antonio Kast.

Respuesta a Hertz y Molina

En medio de las reacciones al ataque, la exdiputada comunista Carmen Hertz señaló que Olivares “recibió lo que merecía”, además de acusarlo de “llorar” y “victimizarse”. A esos dichos se sumó la exministra de Salud y exdiputada Helia Molina (PPD), quien comentó que “el que busca, encuentra”.

Frente a ello, el parlamentario afirmó que “creo que es parte de la libertad de expresión. Si ellas tienen esa impresión, es la opinión de ellas. Discrepo de ambas. Me parece mezquino el comentario, pero es su opinión”.

“Si ellas creen que lo tenía merecido, es un tema de ellas. Hoy están fuera de la política por perder la elección. Más allá de que sean comentaristas de Twitter —ahora X— y exautoridades, ahí las dejo. No me molesta. No tomo nada personal”, agregó.

Polémica por capa militar

Olivares también fue consultado por la capa prusiana de estilo militar con la que asistió al Congreso.

“A mí me gustan las capas, tengo varias capas prusianas de diferentes colores. Y la primera que me puse fue una capa gris que me dijeron que se parecía a la del general Pinochet”, indicó.

Al ser abordado sobre si simpatizaba con la figura de Pinochet, afirmó que “a mí me gustó el gobierno militar, creo que hicieron muy buenas cosas”.

Sobre la reacción que puede generar el uso de la vestimenta en parlamentarias víctimas de violaciones a los derechos humanos, como la diputada Lorena Pizarro y la exdiputada María Candelaria Acevedo, afirmó que “evidentemente empatizo, evidentemente me imagino lo difícil que tiene que ser para la gran cantidad de familiares de detenidos desaparecidos (...) efectivamente creo que todas las violaciones a los derechos humanos son innegables”.

“Yo siento que obviamente debe haber mucho dolor en sus familias (...) pero efectivamente yo no vine al Congreso a hablar de cosas que pasaron hace 60 años”, añadió.

Con todo, no descartó volver a utilizar la prenda y aseguró que “no me arrepiento”.

Asimismo, relató que un diputado comunista —cuyo nombre dijo no recordar— se le acercó para expresarle su incomodidad por la capa.

“Yo le dije que si a usted le molesta mi capa, no me la voy a poner”, afirmó.