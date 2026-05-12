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    Trump menciona a JD Vance y Marco Rubio como su “equipo ideal” para las elecciones presidenciales de 2028 en EE.UU.

    El mandatario estadounidense elogió al vicepresidente y al secretario de Estado, aunque evitó confirmar un eventual respaldo formal de cara a los comicios de 2029.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    El presidente Donald Trump junto a su vicepresidente JD Vance (izquierda pantalla) y el secretario de Estado Marco Rubio en segunda línea. CARLOS BARRIA

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este lunes a su vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, como un “equipo ideal” para las elecciones presidenciales de 2028, aunque ha evitado decantarse por ninguno de ellos.

    “¿A quién le gusta JD Vance? ¿A quién le gusta Marco Rubio?” preguntó Trump antes de estimar que el par de nombres “suena como una buena fórmula”, durante una cena con fuerzas de seguridad por la Semana Nacional de la Policía.

    “JD es perfecto, eso ha sido una fórmula perfecta”, agregó en rueda de prensa.

    Acto seguido, incidió en que la hipotética candidatura sería para él “un equipo ideal”.

    “Creo que suena como un candidato a la Presidencia y un candidato a la Vicepresidencia”, señaló tras aclarar que su positiva percepción sobre esta posibilidad “no significa” que cuenten con su respaldo “bajo ninguna circunstancia”.

    El republicano ha mantenido cierto suspenso sobre quién recibirá su apoyo de cara a las siguientes elecciones presidenciales, para las que no ha dejado claro si apoyaría a Vance en lugar de a Rubio o si los instaría a presentarse juntos en el misma papeleta, si bien ninguno de ellos ha manifestado intenciones al respecto.

    Con todo, Rubio lanzó su propia candidatura presidencial en 2016, aunque la suspendió tras perder las primarias contra Trump.

    Por otra parte, Rubio declaró en diciembre de 2025 a Vanity Fair que sería “uno de los primeros en apoyar” a Vance si el vicepresidente finalmente se presentara a la Casa Blanca.

    Este, por su parte, aseguró en febrero de 2026 que “no hay conflicto alguno” entre él y Rubio, en medio de las especulaciones sobre quién podría ser el próximo candidato republicano a las elecciones de 2028.

    “Creo que es interesante que los medios quieran crear este conflicto, donde no hay conflicto alguno”, alegó en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinara en varias ocasiones pronunciarse sobre su posible sucesor.

    “Marco es mi amigo más cercano en la administración. Creo que está haciendo un gran trabajo para el pueblo estadounidense”, defendió entonces Vance, antes de añadir que “todos tenemos que seguir haciendo un buen trabajo para el pueblo estadounidense, desde el presidente hacia abajo”.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpJD VanceMarco RubioElecciones presidenciales

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