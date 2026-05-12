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    Política

    “Este gobierno desprecia la ciencia”, “trágico” y “decepcionante”: oposición fustiga al gobierno tras renuncia de subsecretario de Ciencia

    La salida de Rafael Araos, luego de negarse a ejecutar un masivo plan de despidos en la cartera, desató duras críticas contra la administración de José Antonio Kast y abrió un nuevo conflicto político al interior del Ministerio de Ciencia.

    Por 
    Roberto Martínez
    Rafael Araos y Ximena Lincolao al asumir el Ministerio de Ciencias.

    La renuncia del subsecretario de Ciencia, Rafael Araos, producto de un quiebre con la ministra de la cartera, Ximena Lincolao, en medio de diferencias por un plan de desvinculaciones impulsado al interior del ministerio, comenzó a generar reacciones en el mundo político.

    Al respecto, parlamentarios de oposición cuestionaron duramente al gobierno del Presidente José Antonio Kast, acusando un supuesto “desprecio” hacia la ciencia y criticando los recortes presupuestarios y administrativos que -según denunciaron- desencadenaron la salida del ahora exsubsecretario.

    Araos, médico infectólogo, especialista en Medicina Interna y magíster en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard, se convirtió en la primera baja de alto perfil dentro del actual gobierno, luego de apenas dos meses en el cargo.

    El ahora exsubsecretario alcanzó notoriedad pública durante la pandemia, cuando se desempeñó como jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y lideró el desarrollo de plataformas para vigilancia epidemiológica, experiencia que posteriormente motivó su incorporación al Ministerio de Ciencia.

    Críticas desde el Frente Amplio y el PS

    Uno de los primeros en reaccionar fue el senador del Frente Amplio Diego Ibáñez, quien calificó la situación como “decepcionante”.

    Decepcionante que, en menos de dos meses, renuncia el subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, por no estar de acuerdo con los recortes en su Ministerio”, sostuvo el parlamentario.

    Ibáñez además defendió la trayectoria del exsubsecretario y apuntó indirectamente contra el Mandatario.

    “El ex jefe de epidemiología del Minsal durante la pandemia, magister de Harvard, probablemente sabe mejor que el Pdte. Kast lo importante que es defender el conocimiento y las ciencias para Chile”, agregó.

    En la misma línea, la senadora Beatriz Sánchez publicó un breve pero categórico mensaje en redes sociales: “¡Por fin algo de sensatez!”.

    Más dura fue la diputada Tatiana Urrutia (FA), quien acusó que “el desprecio del Presidente Kast por el financiamiento de libros e investigaciones no fue un desliz, era una convicción que hoy quiebra al Ministerio de Ciencia”.

    La parlamentaria además sostuvo que la salida de Araos y parte de su equipo representa un golpe institucional para la cartera.

    “Con la renuncia en bloque de Araos y su equipo, queda claro que para este gobierno la ciencia es un gasto, no una inversión. Gobernar de espaldas a la evidencia es empujar a Chile al terraplanismo intelectual. Trágico”, manifestó.

    Desde el Partido Socialista, el diputado Daniel Manouchehri también cuestionó duramente al Ejecutivo y vinculó la situación con declaraciones previas del Presidente Kast sobre investigación y academia.

    “Rafael Araos es un profesional de primer nivel. Que se vaya a los 60 días de gobierno, por los recortes, no es menor. Pero hay algo más de fondo. Este gobierno desprecia la ciencia. No cree en la academia. Lo dijo el propio Presidente Kast caricaturizando la investigación”, señaló.

    El parlamentario además comparó el escenario chileno con sectores conservadores estadounidenses.

    Es el mismo manual de Trump. El terraplanismo negacionista, donde su única agenda hoy es desregular para abrir la puerta al tecnofeudalismo”, afirmó.

    Más sobre:Rafael AraosMinisterio de CienciaSubsecretarioRenunciaRecortesDiego IbáñezBeatriz SánchezTatiana UrrutiaDaniel ManouchehriOposiciónPolítica

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