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    Zelenski acusa a Rusia de “poner fin” al alto al fuego con nuevos ataques contra Ucrania

    “Rusia eligió poner fin al silencio parcial que había durado varios días. Durante la noche, se lanzaron más de 200 drones de ataque contra Ucrania”, ha dicho el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este martes a Rusia de “poner fin al silencio parcial” de los últimos días, en referencia al alto el fuego de 72 horas entre el 9 y el 11 de mayo, con el lanzamiento de más de 200 drones contra varios puntos del país, incluida la capital, Kiev.

    “Rusia eligió poner fin al silencio parcial que había durado varios días. Durante la noche, se lanzaron más de 200 drones de ataque contra Ucrania”, ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha agregado que las tropas rusas han lanzado además “más de 80” bombas aéreas contra distintos puntos del frente, alcanzados también por “más de 30 bombardeos”.

    Así, ha resaltado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado drones en Kiev, Dnipropetrovsk, Yítomir, Mikolaiv, Sumi, Járkov y Chernígov, al tiempo que ha confirmado daños en “instalaciones energéticas, edificios de apartamentos y una guardería”, además de infraestructura ferroviaria, sucesos que, según Zelenski, han dejado “víctimas mortales”, sin dar una cifra.

    “Hemos dicho que responderemos de la misma manera a todos los pasos rusos. Rusia debe poner fin a esta guerra, y es Rusia quien debe dar el paso hacia un alto el fuego real y duradero”, ha argumentado.

    “Hasta que eso ocurra, las sanciones contra Moscú son necesarias y deben mantenerse y reforzarse. Es importante que no haya disminución de la presión y que los socios no se queden al margen, sino que sigan trabajando juntos por la seguridad, la justicia y una paz fiable”, ha zanjado.

    Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en redes sociales que las fuerzas rusas han interceptado 31 drones lanzados durante las últimas horas contra las regiones de Bélgorod, Vorónezh, Volgogrado y Rostov, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

    El citado alto el fuego fue anunciado el 8 de mayo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del Día de Victoria --en el que Rusia celebra el 9 de mayo el aniversario de la victoria de la Unión Soviética frente a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial--, después de que Zelenski y su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptaran la propuesta.

    El Kremlin anunció a principios de la semana una tregua los días 8 y 9 de mayo, mientras que el presidente ucraniano propuso una más amplia desde las 00.00 horas de este miércoles, 6 de mayo, a la que Rusia no se sumó. Ucrania acusó así a la otra parte de haber violado su alto el fuego unilateral a tenor de los ataques rusos y mantuvo sus ataques, con lo que dicho plan no se hizo efectivo.

    Más sobre:RusiaUcraniaGuerraAlto Al Fuego

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