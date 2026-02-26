Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

Las autoridades de México confirmaron este miércoles 25 de febrero la detención de Isaac “N”, más conocido como “El Hacha”, presunto líder de una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en el estado de Tlaxcala, en el centro del país.

Según informó el gobierno mexicano a través de un comunicado, el arresto está relacionado a “delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.

La captura de “El Hacha” se posiciona días después de que se reportara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes , más conocido como “El Mencho” , durante un operativo realizado el domingo en Tapalpa, en el estado de Jalisco.

“El Mencho” es descrito por las autoridades mexicanas como el fundador y líder del CJNG. Entre las actividades criminales que se le atribuyen al cartel se encuentran tráfico de drogas, extorsión, secuestro y tráfico de migrantes, por solo mencionar algunas.

El deceso de Oseguera se dio luego de un enfrentamiento armado entre agentes de las fuerzas del orden y sus escoltas . Tras resultar gravemente herido, falleció mientras era trasladado en helicóptero para recibir asistencia médica.

La muerte de “El Mencho”, considerado uno de los criminales más violentos del país, desencadenó una serie de disturbios y ataques en distintos estados de México, los cuales incluyeron autos incendiados y bloqueos de carreteras.

Desde el Gabinete de Seguridad confirmaron que la detención de “El Hacha” este miércoles fue el resultado de “trabajos de inteligencia y una operación coordinada” entre distintas instituciones del país.

Lo describieron como un “generador de violencia y líder de una célula delictiva vinculada a secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburos; además de agresiones a grupos rivales” .

Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del CJNG

El gobierno mexicano informó que “El Hacha” fue detenido en la localidad de San Miguel Contla, en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, donde fuerzas federales lo ubicaron a bordo de un vehículo sin patentes de circulación .

“Tras marcarle el alto y realizarle una revisión preventiva, se identificó que llevaba consigo diversas dosis de narcótico y un artefacto explosivo tipo granada de fragmentación”, relataron las autoridades en el comunicado.

“Por lo anterior, el hombre fue detenido, se le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”.

Desde el gobierno recalcaron que “Isaac ‘N’ es identificado como uno de los principales operadores de una organización delictiva con alta presencia en la región, además de desempeñarse como jefe de una célula criminal con origen en el estado de Nayarit , donde presuntamente coordinaba actividades delictivas como secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo en la zona”.

Bajo esta línea, las autoridades sentenciaron: “Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada, mediante el uso de capacidades técnicas, operativas y de inteligencia, para debilitar a los grupos delictivos y garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía”.