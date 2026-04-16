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    La euforia de la UC tras la victoria ante Cruzeiro en Brasil por Libertadores: “Teníamos claro que veníamos a sumar acá”

    Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Vicente Bernedo se refirieron al gran triunfo cruzado ante Cruzeiro: "Lo merecíamos".

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El plantel de la UC festeja tras el triunfo sobre Cruzeiro. Foto: Photosport. Pier Giorgio Giavelli/Photosport

    Todo es felicidad en Universidad Católica. El conjunto cruzado obtuvo un heroico triunfo de visita ante Cruzeiro, en el Mineirao, y sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores.

    Tras el encuentro, el plantel estudiantil entregó su percepción sobre el gran desempeño realizado en Brasil. Fernando Zuqui, que se consolidó como una de las figuras en el mediocampo, valoró lo realizado: “Hicimos un partido a la altura y estamos contentos, pero sabemos que ya mañana tenemos que pensar en el campeonato local. Necesitamos ganar y seguir en los puestos de arriba”, indicó el argentino.

    Estoy ilusionado, tengo fe por este equipo, por el grupo que tenemos. Hoy quedó demostrado lo que hicmios dentro del campo. Tenemos que ir partido a partido porque la Copa Libertadores es una competencia muy importante, muy difícil, donde están los mejores equipos de cada país. Necesitamos descansar, ver los errores y las virtudes que tuvimos, y mejorar. El lunes ya tenemos un partido por el torneo y necesitamos ganar para seguir mejorando en lo grupal”, añadió.

    La gran valoración del plantel

    Jhojan Valencia siguió en la misma línea que su compañero en la medular y valoró el impacto positivo que significará para los cruzados: “Es un partido muy importante para nosotros, el envión anímico nos viene muy bien. Sabíamos que iba a ser peleado y por ahí aprovechamos las oportunidades que tuvimos claras. Esa fue la clave para ganar el partido”, señaló.

    Teníamos claro que veníamos a sumar acá, ya sea uno o tres puntos. Teníamos que venir a proponer y a buscar el juego, y creo que lo pudimos hacer de muy buena manera”, continuó.

    El colombiano considera que la victoria es merecida: “Sentíamos que lo merecíamos, habíamos planteado un gran partido. Merecíamos el triunfo, merecíamos que el balón nos entrara. (…) Es importantísimo el triunfo en Brasil, nos va a servir para todo lo que se viene ahora", sentenció

    En tanto, Vicente Bernedo, otra de las grandes figuras, se cuadró con sus compañeros y habló de la relevancia del resultado: “Estamos muy felices porque conseguimos un triunfo muy importante. Más que lo emocional, nos deja muy bien parados en la tabla. Habíamos perdido de local tres puntos, que no es lo recomendable. Pudimos ganar de visita en Brasil, que es muy difícil, así que muy valorable”, aseveró.

    “Lo más importante fue que nos logramos poner en ventaja, nos ayudó mucho para ir manejando el partido. Este tipo de partidos se tiene que jugar un poco así, un poco más trabado. No es fácil jugar acá y ganar”, añadió.

    “Todos los partidos los vemos como finales, ya sea copa o campeonato. Me quedo con el esfuerzo del equipo, con venir a jugar acá de la forma en que lo hicimos. El esfuerzo del equipo fue muy grande y creo que eso es lo más importante. A veces hacemos este mismo esfuerzo y no trae los mismos réditos”, sentenció el portero.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa LibertadoresUniversidad CatólicaUCCruzeiroVicente BernedoFernando ZuquiJhojan Valencia

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