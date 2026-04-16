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    Daniel Garnero tras el heroico triunfo de la UC: “A todos los que entraban les decía ‘vamos a tener una, prepárense’”

    El técnico cruzado analizó la victoria en su visita a Cruzeiro y valoró el gran partido realizado por sus pupilos: "Nos salió como buscábamos", indicó en conferencia de prensa.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Futbol, Cruzeiro vs Universidad Catolica. Copa Libertadores 2026. El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Cruzeiro disputado en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, Brasil. 15/04/2026 Pier Giorgio Giavelli/Photosport Football, Cruzeiro vs Universidad Catolica. 2026 Copa Libertadores Championship. Universidad Catolica manager Daniel Garnero is pictured during a Copa Libertadores Championship group D match against Cruzeiro at Mineirao in Belo Horizonte, Brazil. 15/04/2026 Pier Giorgio Giavelli/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica consiguió un heroico triunfo en el Mineirao. Se impuso agónicamente sobre Cruzeiro y dio un verdadero golpe sobre la mesa en la Copa Libertadores.

    Tras el encuentro, el técnico Daniel Garnero valoró el gran resultado obtenido en Brasil: “Cancha difícil ante un rival difícil, pero confiábamos. Estamos más organizados, somos un equipo que cuando atacamos tenemos mucha efectividad. Ante esa situación, si nosotros llevábamos el juego al lugar donde más nos convenía, les podíamos sacar ventaja. Y con nuestras herramientas, manejamos bien el partido”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

    El DT cruzado se refirió al polémico penal que le permitió empatar a Cruzeiro, pero prefirió no hablar específicamente del arbitraje del colombiano Carlos Betancur. “La jugada del penal, que no la volví a ver y es muy chiquita, eso quizás nos incomodó un poco, pero el equipo tuvo siempre orden. Obviamente que ellos tenían más la posesión, que es algo que a nosotros nos interesa un montón. Pero sabíamos que si asociábamos bien y terminábamos bien una jugada, lo podíamos ganar y bueno, así fue”, indicó.

    Ustedes saben que no se puede hablar del arbitraje. ¿Quieren que me cobren multa lo de Comebol? No voy a decir nada. Sinceramente, no volví a ver la jugada. Yo estaba muy lejos, no sé si estuvo adentro, afuera, no sé ni qué pasó. Estaba muy lejos y no la volví a ver. Me dio bronca porque es una jugada prácticamente intrascendente y terminan teniendo la posibilidad de empatarnos, pero no la volví a ver", añadió.

    El análisis de la épica cruzada

    Garnero continuó con su análisis: “A mí me gustó, nos salió como buscábamos. La verdad que venir a este tipo de canchas y cederle protagonismo a un equipo que lo hace muy bien, es un problema. Y tratamos de que no suceda eso, aunque en algunos momentos del juego son equipos que tienen muy buenos futbolistas, tienen ideas claras de juego y asociándose en forma muy sencilla y muy clara, pueden romper esa presión o ese andamiaje defensivo que habíamos tratado de armar. En línea general, el equipo recuperó, atacó, generó situaciones claras de gol y se puso en ventaja. Después, con una desgracia futbolística, porque el penal terminó siendo una desgracia, no era una jugada muy clara y el lugar también, afuera prácticamente del área, terminan empatándonos”, dijo.

    También se refirió al buen ingreso de los suplentes en el complemento, donde Jimmy Martínez se erigió como el héroe: “Sabemos que obviamente un equipo local empata el partido y va a asumir el protagonismo. Pero la verdad que no nos inquietaron demasiado, el equipo estuvo ordenado y empezó a progresar en el juego. Los cambios ingresaron muy bien y sabíamos que nos quedaba una. A todos los que entraban les decía, vamos a tener una, prepárense, y bueno, por suerte salió bien”, indicó.

    “El que resuelve, el que determina, el que se equivoca, el que acierta, es el futbolista. Y hoy estamos con una mentalidad muy positiva, muy ganadora, estamos elevando niveles individuales y eso nos hace muy optimistas para todo lo que viene. Tenemos un calendario muy apretado, pero tenemos un plantel que se está preparando para lo que viene. Ahora ya, todo muy lindo, pero ya toca empezar a pensar en el campeonato local que es muy importante para nosotros”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa LibertadoresUniversidad CatólicaUCCruzeiroDaniel Garnero

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