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    ¿Era falta? El polémico penal que reclamó toda la UC y significó el empate de Cruzeiro en Libertadores

    Clemente Montes le propinó un manotazo a Kaiki Bruno en el área y el árbitro colombiano Carlos Betancur señaló la pena máxima, pese a las protestas de los cruzados.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El penal de Clemente Montes que significó el empate de Cruzeiro ante la UC. Foto: captura de pantalla.

    Corría el minuto 57 cuando se instaló la polémica en el Mineirao. Universidad Católica se imponía por la mínima gracias a un cabezazo de Justo Giani cuando se señaló un polémico penal a favor de Cruzeiro.

    Los brasileños regresaron de los vestuarios con el propósito de lograr el empate. En ese contexto, Matheus Henrique vio el desmarque de Kaiki Bruno y habilitó al lateral con un pase bombeado.

    El defensor controló cerca del vértice del área, mientras Clemente Montes fue al duelo. El atacante cruzado puso en su mano en el rostro del brasileño, que se lanzó al césped tomándose la cara.

    El juez colombiano Carlos Betancur no dudó y señaló la pena máxima al instante, ante los reclamos de los futbolistas estudiantiles. Fue una controversial decisión que desató la furia en la UC. No obstante, el VAR se cuadró con el réferi y desestimó cualquier llamado.

    Tras unos minutos, el penal se pateó. En el 60′, Matheus Pereira se hizo cargo y anotó el empate con un ajustado remate cruzado.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalCopa LibertadoresCruzeiroUniversidad CatólicaUCCarlos BetancurClemente Montes

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